EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 25 de marzo: La presidenta reacciona al adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

Sheinbaum reacciona al adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, primero, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga; todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando y, pues, toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable.