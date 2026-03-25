EN VIVO La Mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum de hoy 25 de marzo: La presidenta reacciona al adolescente que asesinó a dos maestras en Michoacán

La jefa del Ejecutivo afirmó que se han realizado quince cambios de cónsules: “Fue una selección muy detallada, muchos de ellos personas que no venían de nuestro movimiento, pero que consideramos que podían cumplir una buena labor, y otros que venían del movimiento”.
Sheinbaum destacó el trabajo de estos 15 cónsules, que fueron elegidos por el Senado de la República en su atención. a migrantes mexicanos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó: “Nosotros vamos a seguir apoyándola; tengo una llamada con ella pronto. No necesariamente se tiene que apoyar a una persona del país; se puede hacer y los argumentos por los cuales apoyamos siguen siendo válidos. Es una mujer con mucha experiencia, fue presidenta de Chile”.
“El caso de ayer es muy doloroso en muchos sentidos, primero, la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga; todo parece indicar que ellas eran las personas que estaba buscando y, pues, toda la situación tiene que atenderse de manera integral, más allá de la sanción y el castigo al responsable.
No queremos que estasituaciones,es queremos que este hecho no sea aislado", dijo Sheinbaum Pardo.
La president señaló questáta trabajando en crear un programa de salud mental dirigidara los estudiantes de secundaria, padres y madres de familia y docentes.
“Fue gracias a las revisiones que se están haciendo”, señaló la mandataria federal.
Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que durante sus llamadas con Donald Trump le ha manifestado que no está de acuerdo en cómo se realizan las detenciones; además, ha pedido que se respeten los derechos.
De acuerdo con la presidenta, Estados Unidos ha respondido que investigarán la causa de los fallecimientos de migrantes durante operativos de ICE. La mandataria subrayó que insistirá en que se respete a los migrantes.
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte, compartió: “Es muy doloroso y desgarrador. Además, absolutamente inaceptable para el Gobierno de México” la muerte de 13 personas que han fallecido durante operativos migratorios del ICE.
Los fallecidos tenían entre 19 y 69 años; las investigaciones continúan y señalan que en seis de los casos, presuntamente,, son por complicaciones de muerte, cuatro por presunto suicidio y dos durante operativos realizados por ICE y uno más por un tiroteo.
La SRE ha recaudado 22 mil 288 dólares para realizar la repatriación de las familias de las víctimas.
Roberto Velasco, subsecretario para América del Norte compartió los resultados del sorteo “México con M de Migrante”, a través del cual se recaudaron 115 millones de pesos.
De estos recursos, se han erogado 31 millones 750 mil 859 pesos para acciones de protección y asistencia a personas migrantes.
Entre las acciones realizadas destacan la representación legal migratoria y penal, con 128 casos atendidos y un gasto de 646,003.60 dólares. Además, se fortalecieron 1,101 visitas de protección consular (40,566.39 dólares) y se llevaron a cabo 752 jornadas extraordinarias de protección preventiva (123,574.00 dólares) en 10 consulados (36,492.45 dólares). También se reforzaron las capacidades en consulados con alta demanda mediante 28 contrataciones, con un gasto de 857,650.15 dólares.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores, informó que desde el 20 de enero del 2025 al corte de hoy ICE ha detenido 177 mil 192 connacionales, “en este momento la cifra es de 13 mil 722 personas detenidas”, expresó el secretario.
“Hemos realizado 12 mil 866 visitas a centros de detención, esto es un promedio de 30 visitas por día a los centros de detención que tienen en los Estados Unidos en diversos”, expresó Juan Ramón de la Fuente.
La Secretaría de Relaciones Exteriores informó sobre la modernización de la red consular de México, destacando avances en los trámites consulares. Entre los principales cambios está la migración al Centro de Contacto 079, que reduce costos y mejora los estándares de atención. Ahora, los usuarios pueden recibir atención por WhatsApp y a través de la página Mi Consulado, incluyendo atención sin cita en casos de emergencia.
Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores (SRE), informó que durante el gobierno de Claudia Sheinbaum se han expedido más de 6 millones de trámites en los consulados mexicanos en territorio estadounidense.