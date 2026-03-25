PAN en CDMX afirma que Clara Brugada le copió idea de instalar jardines filtrantes en Estadio Azteca: “Gracias por escucharnos”

“Cuando tienes buenas propuestas, todos te quieren copiar” ironizó el partido a través de un video (Infobae México)

Los jardines de lluvia que recientemente inauguró la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) Clara Brugada, no son más que una copia de lo que el PAN de la Ciudad de México propuso desde hace un año, fueron las declaraciones que el partido blanquiazul hizo desde sus redes sociales.

“Cuando tienes buenas propuestas, todos te quieren copiar” ironizó el partido a través de un video, donde se explicó que Acción Nacional ya había realizado una propuesta para instalar jardines filtrantes, con el fiin de mitigar las inundaciones en la zona.

“Y miren, hoy el Gobierno de la Ciudad de México nos hizo caso. Ellos le llamaron jardines de lluvia, pero es básicamente lo mismo”, fue la ironía que utilizó el PAN para resaltar que la propuesta originalmente fue presentada por ellos.

¿En qué consisten los jardines de lluvia?

Se trata de un nuevo modelo de gestión integral del agua en la capital, basado en la infiltración, captación y equilibrio hídrico, de acuerdo a la explicación de la jefa de gobierno.

“Que bueno que la Jefa de Gobierno nos escucha. Esta es una prueba que las propuestas de Acción Nacional sí funcionan”, celebró el partido (X: PAN_CDMX)

De acuerdo a la información proporcionada por el gobierno capitalino, el proyecto tuvo una inversión de 22 millones de pesos y beneficiará a más de 40 mil habitantes.

Permitirá infiltrar más de un millón de litros de agua de lluvia en un sólo punto, además de superar los 10 millones de litros al considerar el conjunto de obras hidráulicas desarrolladas en la zona.

Cuando la mandataria capitalina inauguró el sistema, destacó que este proyecto forma parte de una estrategia innovadora que busca transformar la relación histórica de la ciudad con el agua al dejar atrás el modelo centrado en la extracción y conducción mediante tuberías, para dar paso a soluciones sustentables basadas en la naturaleza.

El proyecto se implementó como parte de las acciones tomadas rumbo al Mundial 2026, pues busca mitigar las inundaciones al rededor del Estadio Azteca.

“Estos jardines ayudan a filtrar el agua para que se vayan al subsuelo y no se inunde”, explicó además la dirigencia de Acción Nacional.

“Que bueno que la Jefa de Gobierno nos escucha. Esta es una prueba que las propuestas de Acción Nacional sí funcionan”, celebró el partido, quienes esperaron que más de sus propuestas sean replicadas por la jefatura de gobierno, aunque sean copiadas, dijeron.