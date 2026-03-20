México

¿Menores pueden realizarse cirugías estéticas? Buscan regular su acceso en CDMX

Una nueva propuesta legislativa busca definir reglas claras para el acceso de menores de edad a procedimientos estéticos, abriendo una conversación sobre los límites y responsabilidades en la salud juvenil en la capital mexicana

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Nicole falleció tras presuntamente ser
Nicole falleció tras presuntamente ser sometida a una cirugía estética. | Jovani Pérez

El Congreso de la Ciudad de México analiza una propuesta para regular el acceso de menores de edad a cirugías estéticas, bajo el argumento de que la infancia y la adolescencia no son etapas adecuadas para tomar decisiones irreversibles que afectan el cuerpo.

La iniciativa, impulsada por la diputada Laura Álvarez del Partido Acción Nacional (PAN), destaca la influencia de un entorno social que promueve estándares estéticos poco realistas y que puede poner en riesgo la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes.

La propuesta busca reformar la Ley de Salud de la Ciudad de México mediante la adición del artículo 66 Bis para estipular que las cirugías plásticas, estéticas y reconstructivas solo podrán realizarse a personas mayores de 18 años. Se exceptúan aquellos casos en los que exista una justificación médica estricta, orientada a preservar o restablecer la salud de la persona menor de edad.

En estos casos excepcionales, la iniciativa exige que exista respaldo médico y autorización expresa de quienes ejercen la patria potestad. Además, se requeriría una evaluación psicológica infantil a cargo de un especialista, con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar del menor durante todo el proceso.

La propuesta subraya la importancia de que todas las decisiones relacionadas con intervenciones quirúrgicas en menores de edad se tomen con criterios médicos, éticos y psicológicos, evitando presiones sociales o económicas.

La legisladora señaló que someter
La legisladora señaló que someter a una niña o niño a una cirugía plástica sin necesidad médica constituye una forma de violencia (Congreso de la CDMX)

Durante la presentación de esta propuesta, la diputada Álvarez argumentó que existe un sector que se beneficia de la inseguridad y la baja autoestima durante la adolescencia, lo que justifica que el Estado intervenga para proteger a la niñez de intervenciones innecesarias.

La legisladora señaló que someter a una niña o niño a una cirugía plástica sin necesidad médica, motivados únicamente por cumplir con estándares estéticos, constituye una forma de violencia y debe ser sancionada como tal.

La iniciativa contempla sanciones estrictas para quienes incumplan la disposición, proponiendo que la realización de cirugías estéticas en menores de edad, sin causa médica justificada, se equipare a delitos graves contra menores y pueda castigarse hasta con cinco años de prisión.

La legisladora enfatizó la necesidad de priorizar la salud, la dignidad y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes por encima de cualquier presión social o tendencia estética. Hizo un llamado a garantizar entornos que no dañen la autoestima de la infancia y la adolescencia, e insistió en la importancia de brindar apoyo psicológico y acompañamiento emocional antes de considerar cualquier intervención quirúrgica en personas menores de edad.

De aprobarse, la reforma impondría restricciones claras y procedimientos obligatorios para proteger a la niñez y adolescencia en la Ciudad de México frente a intervenciones quirúrgicas innecesarias.

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