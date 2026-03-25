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Partidos del Mundial 2026 serán proyectados en cines de México: estos son los encuentros que podrás vivir en salas

Aficionados podrán alentar a la Selección Mexicana durante la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 en los cines de múltiples ciudades

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La iniciativa permitirá que miles
La iniciativa permitirá que miles disfruten la pasión del Mundial 2026 en pantallas gigantes, con partidos de las principales selecciones como México, Brasil y Argentina. (Ilustración: Jovani Pérez)

La próxima Copa Mundial 2026 traerá una experiencia distinta para los aficionados en México. Se anunció que varios encuentros serán transmitidos en salas, permitiendo que miles de personas los disfruten en pantalla grande, sin necesidad de asistir a los estadios.

La iniciativa revelada por la cadena Cinépolis anticipó que se proyectarán estos encuentros en varias ciudades, sumando tecnología de alta definición y audio envolvente para maximizar la experiencia.

El Estadio Azteca volverá a
El Estadio Azteca volverá a ser la sede de un partido inaugural de la Copa del Mundo tras 4 décadas. (Foto: Infobae/Jovani Pérez)

En este sentido, serán 17 partidos de la fase de grupos los que estarán disponibles en cines, incluida la inauguración en el Estadio Ciudad de México y todos los compromisos de la Selección Mexicana.

La Selección Mexicana en la pantalla grande

La presencia de la Selección Mexicana en los cines será uno de los principales atractivos de la cartelera. Los aficionados podrán acompañar al Tricolor en sus tres compromisos de la fase de grupos.

  • México vs. Sudáfrica – 11 de junio, 13:00 h
  • México vs. Corea del Sur – 18 de junio, 19:00 h
  • Ganador del repechaje vs. México – 24 de junio, 19:00 h
Los aficionados mexicanos podrán seguir
Los aficionados mexicanos podrán seguir los partidos de la Selección Nacional ante Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje en la pantalla grande. (AP Photo/Martin Meissner)

Disfrutar estos partidos en salas representa una oportunidad única para aquellos que buscan un ambiente festivo y diferente al de ver los encuentros en casa o en espacios públicos tradicionales.

Otros duelos internacionales que estarán en cartelera

Además de los encuentros del Tri, la cadena proyectará partidos destacados entre selecciones de gran nivel. La cartelera ofrece una variedad de enfrentamientos entre equipos históricos y figuras internacionales.

  • Estados Unidos vs. Paraguay – 12 de junio, 19:00 hrs
  • Brasil vs. Marruecos – 13 de junio, 16:00 hrs
  • Países Bajos vs. Japón – 14 de junio, 14:00 hrs
  • Argentina vs. Argelia – 16 de junio, 19:00 hrs
  • Inglaterra vs. Croacia – 17 de junio, 14:00 hrs
  • Brasil vs. Haití – 19 de junio, 19:00 hrs
  • Países Bajos vs. ganador del repechaje – 20 de junio, 11:00 hrs
  • España vs. Arabia Saudita – 21 de junio, 10:00 hrs
  • Noruega vs. Senegal – 22 de junio, 18:00 hrs
  • Colombia vs. ganador del repechaje – 23 de junio, 20:00 hrs
  • Ecuador vs. Alemania – 25 de junio, 14:00 hrs
  • Uruguay vs. España – 26 de junio, 18:00 horas
  • Panamá vs. Inglaterra – 27 de junio, 15:00 hrs
  • Colombia vs. Portugal – 27 de junio, 17:30 hrs

Esta selección de 17 partidos incluye cruces europeos, sudamericanos y africanos, así como enfrentamientos que suelen generar expectativa por el nivel de los equipos involucrados.

Cinépolis transmitirá 17 partidos de
Cinépolis transmitirá 17 partidos de la Copa Mundial 2026 en salas de cine en México, incluyendo todos los duelos de la Selección Mexicana. (X/ @Cinepolis)

De esta manera, la proyección de estos encuentros en cines representa una apuesta novedosa para el público mexicano durante el Mundial 2026.

La cartelera podría ampliarse a fases de eliminación directa si la demanda lo permite, consolidando la sala de cine como un nuevo punto de reunión para los amantes del futbol.

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