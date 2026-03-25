“México con M de Migrante” recauda 115 millones de pesos: ¿En qué fueron designados los recursos?

Roberto Velasco Álvarez durante la mañanera del pueblo de este 25 de marzo en Palacio Nacional. (Presidencia)

El subsecretario para América del Norte de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco Álvarez informó sobre la recaudación de 115 millones de pesos para el sorteo “México con M de Migrante”.

Durante la conferencia matutina de este 25 de marzo, el funcionario reveló que hasta el momento los recursos erogados han sido de 31 millones 750 mil 859 pesos.

¿En qué se han destinado los fondos de México con M de Migrante?

Los recursos obtenidos se han destinado a distintas acciones enfocadas en los migrantes mexicanos y los consulados de México en Estados Unidos, principalmente en:

Representación legal migratoria y penal (incluye fianzas)

128 casos atendidos

646,003.60 USD

Fortalecimiento de visitas de protección consular

1,101 visitas

40,566.39 USD

Jornadas extraordinarias de protección preventiva

752 jornadas

123,574.00 USD

Acciones de difusión y protección preventiva

10 consulados

36,492.45 USD

Reforzamiento de capacidades en consulados con alta demanda

28 contrataciones

857,650.15 USD

Total

2,019 acciones

1,704,286.59 USD

Recursos del sorteo "México con M de Migrante". (captura de pantalla)

Muertes de migrantes mexicanos bajo la custodia de ICE

Entre 2025 y 2026, trece ciudadanos mexicanos han fallecido bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). De estos casos, seis muertes se atribuyen a complicaciones médicas, cuatro a suicidio, dos ocurrieron durante operativos y una por tiroteo.

Las edades de las personas muertas oscilan entre 19 y 69 años. Mientras que los estados donde se registraron las defunciones son California (cuatro casos), Georgia (tres), Arizona (dos), Texas (uno), Florida (uno), Missouri (uno) e Illinois (uno).

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que cinco familias recibieron apoyo económico para la repatriación de los cuerpos, con un monto total de 22,288.34 dólares. En seis casos, las personas fueron sepultadas en Estados Unidos, mientras que dos familias no solicitaron asistencia y en un caso no se logró localizar a los parientes del fallecido. Tres situaciones se encuentran en valoración por parte de los familiares, y en otro más no se ha encontrado a su familia.

En cuanto al aspecto legal, se han presentado dos demandas, cuatro expedientes están en integración, tres en análisis jurídico preliminar y tres en valoración por las familias. La institución ha brindado representación en cinco casos y en otros cuatro se ha contratado representación privada.

Juan Ramón de la Fuente, indicó que desde el 20 de enero de 2025 ICE ha detenido a 177,192 mexicanos, con 13,722 arrestados actualmente. México mantiene la red consular más grande del mundo en Estados Unidos.