México

Ley litio: cuáles son las implicaciones de su aprobación para el país y a quiénes beneficia

Las nuevas reglas ponen en manos del Estado la gestión de un mineral clave para el futuro tecnológico y crean dudas sobre los beneficios para el ciudadano común

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El país apuesta por administrar este recurso estratégico desde una empresa estatal, pero enfrenta retos de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.
El país apuesta por administrar este recurso estratégico desde una empresa estatal, pero enfrenta retos de eficiencia, transparencia y sostenibilidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó este 24 de marzo la llamada Ley Litio la cual otorga al gobierno mexicano el control total sobre el mineral, considerado ahora de “utilidad pública”.

Esta decisión responde al impulso legislativo del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y determina que la exploración, explotación y beneficio del litio quedan reservados exclusivamente al Estado.

Pero, más allá de haber sido declarado como patrimonio de la Nación, ¿Cuáles son las implicaciones de esta decisión para los mexicanos?

litio
La Suprema Corte de Justicia de la Nación ratifica la Ley Litio, otorgando al Estado mexicano control total sobre el mineral estratégico. (Facultad de Química, UNAM)

¿En qué consiste la ley litio?

  1. Nacionalización del litio: Declara al litio como patrimonio de la nación y establece que su explotación es exclusiva del Estado mexicano. Prohíbe la participación de empresas privadas nacionales o extranjeras en la exploración y extracción del mineral.
  2. Creación de un organismo estatal: Funda una empresa pública llamada Litio para México (“LitioMx”), encargada de la administración, control y desarrollo de toda la cadena productiva del litio, desde la exploración hasta la comercialización.
  3. Restricción de concesiones: Establece que no se otorgarán concesiones, licencias, contratos, permisos o autorizaciones a particulares para actividades relacionadas con el litio.
  4. Protección ambiental: Incluye disposiciones para que la extracción y manejo del litio respeten las normas ambientales vigentes.
  5. Soberanía energética: Busca fortalecer la soberanía y seguridad energética de México, considerando al litio como un recurso estratégico para el desarrollo tecnológico y económico nacional.
Un área de la mina de litio en la ciudad de Araçuaí, Minas Gerais (Brasil)
La nacionalización del litio prohíbe a empresas privadas nacionales y extranjeras participar en la exploración y extracción del mineral en México.EFE/André Coelho

Cuáles son las implicaciones de la nacionalización del litio en México y a quiénes beneficia

La nacionalización del litio en México implica que el Estado asume el control exclusivo sobre la exploración, explotación y aprovechamiento de este mineral estratégico, excluyendo a empresas privadas nacionales y extranjeras de participar directamente en esas actividades.

Tal decisión puede tener las siguientes implicaciones:

  • Control estatal: El Estado, a través del organismo público Litio para México (LitioMx), decide cómo, cuándo y dónde se explota el litio, orientando el desarrollo de la industria bajo criterios de política nacional y no de mercado.
  • Restringe inversión privada: La exclusión de empresas privadas limita la llegada de capital, tecnología y conocimientos técnicos del sector privado, lo que puede ralentizar el avance tecnológico y la capacidad de producción.
  • Impacto en la cadena productiva: El control estatal puede favorecer el desarrollo de cadenas de valor nacionales, pero también puede enfrentar desafíos de eficiencia, transparencia y corrupción.
  • Relaciones internacionales: Puede generar tensiones con empresas y gobiernos extranjeros que tenían expectativas de participar en el sector y puede influir en tratados comerciales y de inversión.
  • Incrementa el riesgo de daño ambiental: La obtención de litio, especialmente en salares y yacimientos de arcilla, requiere grandes volúmenes de agua para separar el mineral. Esto puede afectar acuíferos, disminuir la disponibilidad de agua para comunidades y agricultura, y alterar el equilibrio de humedales y lagunas.
  • Pone en riesgo a la industria minera del litio: a diferencia de otras partes del mundo donde existe este mineral, en México su extracción resulta complicada por la forma en qué se encuentra. La falta de tecnología adecuada y conocimiento podría traer un retraso en la extracción y aprovechamiento del mineral.

¿A quién beneficia?

  • Al Estado mexicano: Obtiene el control y los beneficios económicos potenciales derivados del litio, que puede destinar a proyectos de desarrollo, infraestructura o políticas sociales.
  • A la industria nacional: Favorece a empresas públicas y, potencialmente, a proveedores nacionales que participen en la cadena de valor bajo esquemas regulados por el Estado.
  • A las comunidades locales: Puede beneficiar a comunidades cercanas a los yacimientos si se implementan políticas de desarrollo regional y programas sociales, aunque esto depende de la gestión estatal.
  • A la sociedad mexicana: En teoría, la renta generada por el litio podría destinarse a bienes públicos y servicios, aunque el resultado depende de la eficiencia y transparencia en la administración pública.
La renta generada por el litio podría destinarse a proyectos de desarrollo o servicios públicos, beneficiando a la sociedad mexicana si hay eficiencia y transparencia. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración
La renta generada por el litio podría destinarse a proyectos de desarrollo o servicios públicos, beneficiando a la sociedad mexicana si hay eficiencia y transparencia. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Riesgos y desafíos

  • Capacidad técnica: El Estado puede enfrentar limitaciones técnicas y financieras para desarrollar el sector con la rapidez y escala necesarias.
  • Competitividad global: México podría perder oportunidades frente a otros países que permiten mayor participación privada y avanzan más rápido en la explotación del recurso.

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