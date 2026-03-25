Esta es la fruta que no puede faltar en tu dieta para ayudarte a reducir la inflamación de la próstata (Montaje Infobae)

La salud prostática es una preocupación creciente a medida que los hombres envejecen.

Se estima que la mitad de los hombres mayores de 50 años presentará signos de hiperplasia prostática benigna, una condición caracterizada por el agrandamiento de la próstata y síntomas como aumento de la frecuencia y urgencia urinaria.

Frente a este panorama, la alimentación y los hábitos de vida juegan un papel fundamental para prevenir y controlar las molestias, además de reducir el riesgo de desarrollar problemas más graves como infecciones o cáncer.

Dieta y hábitos para cuidar la próstata

El control de la inflamación prostática comienza con una alimentación equilibrada y la adopción de hábitos saludables. Los especialistas recomiendan seguir patrones alimenticios como la dieta mediterránea, rica en frutas, verduras, granos integrales, legumbres, pescado y grasas saludables provenientes del aceite de oliva.

Menos del 22% de los casos de cáncer de próstata en Colombia se detectan en estadios iniciales - crédito Freepik

Mantener un peso adecuado, evitar el sedentarismo, reducir el estrés y dejar de fumar son otras medidas esenciales para favorecer la salud prostática.

Limitar el consumo de cafeína y alcohol también es recomendable, ya que pueden estimular el deseo de orinar y agravar los síntomas de la hiperplasia prostática.

Además, es importante vigilar los niveles de colesterol y la presión arterial, ya que estos factores pueden empeorar el estado de la próstata. La hidratación juega un papel clave: beber entre dos y tres litros de agua al día ayuda a eliminar bacterias de la vejiga y disminuye el riesgo de infecciones urinarias.

La fruta clave para la salud prostática

Entre los alimentos recomendados para cuidar la próstata destaca una fruta por sus notables beneficios: la granada. Esta fruta se ha ganado un lugar especial en la prevención y el manejo de problemas prostáticos gracias a su perfil nutricional y sus propiedades únicas.

La fruta clave para la salud prostática . Foto: (iStock)

Beneficios de la granada en la inflamación prostática

La granada es especialmente rica en antioxidantes, en particular los elagitaninos, que el cuerpo transforma en urolitinas. Estas sustancias han mostrado efectos protectores y antitumorales en investigaciones relacionadas tanto con el cáncer de próstata como con la hiperplasia prostática benigna.

Los compuestos de la granada ayudan a combatir el estrés oxidativo y la inflamación general, dos factores clave en el desarrollo y progresión de enfermedades prostáticas.

Diversos estudios sugieren que los antioxidantes presentes en la granada contribuyen a reducir la inflamación, mejorar la función celular y proteger el tejido prostático.

ambién se han observado efectos positivos en la reducción del crecimiento anormal de las células de la próstata, lo que ayuda a mantener su tamaño dentro de rangos saludables y a disminuir los síntomas urinarios asociados.

Otros alimentos y estrategias para el bienestar prostático

Si bien la granada es una aliada destacada, existen otros alimentos que se consideran beneficiosos para la salud de la próstata. El tomate, rico en licopeno, el brócoli, las semillas de calabaza y el pescado azul por su aporte de ácidos grasos omega-3 son ejemplos de ingredientes recomendados en una dieta preventiva.

Beneficios de la granada en la inflamación prostática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de elegir los alimentos adecuados, los expertos insisten en la importancia de mantener la actividad física regular, evitar el sobrepeso y reducir el consumo de grasas saturadas y procesadas. Incorporar ejercicio a la rutina diaria, preferentemente al aire libre, y procurar un entorno libre de tabaco favorecen la buena salud prostática.

Recomendaciones para incorporar la granada y otros hábitos saludables

Para aprovechar los beneficios de la granada, puede consumirse fresca, en jugo natural o como parte de ensaladas y postres. Incluirla de manera regular en la dieta aporta variedad y sabor, además de potenciar la protección antioxidante del organismo.

La clave está en combinar el consumo de alimentos saludables con hábitos de vida activos y la consulta periódica al médico, especialmente a partir de los 50 años. El enfoque preventivo y el cuidado diario son las herramientas más efectivas para reducir la inflamación de la próstata y mejorar la calidad de vida masculina.