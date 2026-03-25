Españoles abarrotan expo sobre mujeres indígenas mexicanas, mientras continúa el debate de La Conquista entre ambos países

Conformada por 435 piezas divididas en cuatro núcleos temáticos, la muestra temporal difundió la relevancia de las mujeres en las culturas originarias del México. Foto: Secretaría de Cultura

Más de 375 mil personas en España visitaron una exposición dedicada a las mujeres indígenas mexicanas, un éxito cultural que contrasta con el renovado choque político entre autoridades de México y España por la interpretación histórica de la Conquista.

La muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, organizada en Madrid con apoyo de ambos gobiernos, cerró con 375 mil 120 visitantes, consolidándose como una de las exhibiciones mexicanas más exitosas en el extranjero .

Expo sobre mujeres indígenas mexicanas rompe récords en España

La exposición, distribuida en cuatro sedes como el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes, el Museo Thyssen y la Casa de México, reunió más de 400 piezas arqueológicas y etnográficas que retratan el papel histórico y espiritual de las mujeres en culturas originarias .

El proyecto formó parte del Año de la Mujer Indígena impulsado por el gobierno mexicano y buscó destacar a estas figuras como guardianas de tradiciones, lenguas y saberes ancestrales .

Además de su valor artístico, la muestra también tuvo un objetivo diplomático: acercar a México y España tras años de tensiones, utilizando la cultura como puente de diálogo .

Sheinbaum y España: reconocimiento histórico, pero sin disculpa

En paralelo, la discusión sobre la Conquista volvió al centro del debate político. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de reconocer los abusos cometidos durante ese periodo, señalando que el gesto del rey español representa “un primer paso”, pero no suficiente .

Desde 2019, México ha solicitado formalmente una disculpa a España por los agravios de la Conquista, una petición que sigue sin respuesta oficial, aunque recientemente autoridades españolas han reconocido el “dolor e injusticia” hacia pueblos originarios .

Choque con Ayuso revive tensiones entre México y España

El debate escaló esta semana tras el cruce de declaraciones entre Sheinbaum y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La mandataria mexicana acusó a Ayuso de tener una “visión de imperio”, mientras que la política española respondió que no entiende “la necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo”.

Ayuso, además, ha rechazado la idea de pedir perdón por la Conquista y ha defendido la herencia española en América, lo que ha intensificado el debate histórico entre ambos países .

En contraste, mientras miles de españoles acudieron a conocer el legado de las mujeres indígenas mexicanas, la interpretación del pasado colonial sigue generando fricciones diplomáticas.

La exitosa exposición demuestra el interés cultural y el potencial de cooperación entre México y España, pero también deja claro que la memoria histórica de la Conquista sigue siendo un tema abierto y sensible en la relación bilateral.