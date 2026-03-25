México

Españoles abarrotan expo sobre mujeres indígenas mexicanas, mientras continúa el debate de La Conquista entre ambos países

La muestra, presentada en cuatro recintos de Madrid, cerró con 375 mil 120 visitantes

Guardar
Conformada por 435 piezas divididas en cuatro núcleos temáticos, la muestra temporal difundió la relevancia de las mujeres en las culturas originarias del México. Foto: Secretaría de Cultura
Conformada por 435 piezas divididas en cuatro núcleos temáticos, la muestra temporal difundió la relevancia de las mujeres en las culturas originarias del México. Foto: Secretaría de Cultura

Más de 375 mil personas en España visitaron una exposición dedicada a las mujeres indígenas mexicanas, un éxito cultural que contrasta con el renovado choque político entre autoridades de México y España por la interpretación histórica de la Conquista.

La muestra “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena”, organizada en Madrid con apoyo de ambos gobiernos, cerró con 375 mil 120 visitantes, consolidándose como una de las exhibiciones mexicanas más exitosas en el extranjero .

Expo sobre mujeres indígenas mexicanas rompe récords en España

La exposición, distribuida en cuatro sedes como el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto Cervantes, el Museo Thyssen y la Casa de México, reunió más de 400 piezas arqueológicas y etnográficas que retratan el papel histórico y espiritual de las mujeres en culturas originarias .

El proyecto formó parte del Año de la Mujer Indígena impulsado por el gobierno mexicano y buscó destacar a estas figuras como guardianas de tradiciones, lenguas y saberes ancestrales .

Además de su valor artístico, la muestra también tuvo un objetivo diplomático: acercar a México y España tras años de tensiones, utilizando la cultura como puente de diálogo .

Sheinbaum y España: reconocimiento histórico, pero sin disculpa

En paralelo, la discusión sobre la Conquista volvió al centro del debate político. La presidenta Claudia Sheinbaum ha insistido en la importancia de reconocer los abusos cometidos durante ese periodo, señalando que el gesto del rey español representa “un primer paso”, pero no suficiente .

Desde 2019, México ha solicitado formalmente una disculpa a España por los agravios de la Conquista, una petición que sigue sin respuesta oficial, aunque recientemente autoridades españolas han reconocido el “dolor e injusticia” hacia pueblos originarios .

Choque con Ayuso revive tensiones entre México y España

El debate escaló esta semana tras el cruce de declaraciones entre Sheinbaum y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La mandataria mexicana acusó a Ayuso de tener una “visión de imperio”, mientras que la política española respondió que no entiende “la necesidad de dividirnos y de enfrentarlo todo”.

Imagen GSGVJL5Q4ZAS5PKW3AQ7FH5C7M

Ayuso, además, ha rechazado la idea de pedir perdón por la Conquista y ha defendido la herencia española en América, lo que ha intensificado el debate histórico entre ambos países .

En contraste, mientras miles de españoles acudieron a conocer el legado de las mujeres indígenas mexicanas, la interpretación del pasado colonial sigue generando fricciones diplomáticas.

La exitosa exposición demuestra el interés cultural y el potencial de cooperación entre México y España, pero también deja claro que la memoria histórica de la Conquista sigue siendo un tema abierto y sensible en la relación bilateral.

Temas Relacionados

La ConquistaMujeres indígenasMadridIsabel Díaz Ayusomexico-noticias

Más Noticias

Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

El concierto reunirá a Jeary y la Christian Balderas Band en un emotivo recorrido por la música de la icónica cantante de ‘Rehab’, en una noche vibrante bajo el cielo de Chapultepec

Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

Experto de la ONU advierte retos ambientales en México ante expansión industrial, pide fortalecer marco legal

El relator destacó que los estudios científicos sobre toxicidad deben convertirse en políticas públicas

Experto de la ONU advierte retos ambientales en México ante expansión industrial, pide fortalecer marco legal

La Corte Suprema de EEUU podría bloquear las solicitudes a mexicanos que buscan asilo en la frontera

El fallo de la Corte Suprema sobre el concepto de “llegada” podría cambiar el acceso al asilo en EEUU y afectar a miles de migrantes en la frontera

La Corte Suprema de EEUU podría bloquear las solicitudes a mexicanos que buscan asilo en la frontera

“No es un hecho aislado”: Olimpia Coral señala responsabilidad social en asesinato de dos maestras en Michoacán

La activista destacó que el joven asesinó a dos profesoras y antes publicó en redes sociales mensajes de odio y violencia contra mujeres

“No es un hecho aislado”: Olimpia Coral señala responsabilidad social en asesinato de dos maestras en Michoacán

¿Cuáles son los avances de igualdad de género en México? Esto dice ONU Mujeres

El informe concentra indicadores clave de nueve ODS y pone en evidencia brechas persistentes que demandan respuestas integrales desde las políticas públicas

¿Cuáles son los avances de igualdad de género en México? Esto dice ONU Mujeres
MÁS NOTICIAS

NARCO

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Carretera 57 de Matehuala, el corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí

Cuánto tiempo podría pasar en prisión el adolescente de Michoacán que mató a dos maestras

Jefe de El Chapo, El Azul y El Señor de los Cielos: quién fue el primer gran narcotraficante de México

Secuestro masivo en municipio de China, Nuevo León: Fiscalía confirma rescate de siete de los ocho desaparecidos

Más de 7 disparos y un arma oculta: revelan más pistas del asesinato de dos maestras en preparatoria de Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

Tributo a Amy Winehouse en Chapultepec: precio para el ensamble de jazz y soul homenaje a la diva británica

BTS estrena documental: fecha y hora para verlo en México

Ana María Alvarado sufre asalto en Río de Janeiro: así vivió la pesadilla junto a su hijo

Deftones lanza pop-up store en CDMX para sus fanáticos: fecha, lugar y qué puedes encontrar

Carlos Villagrán asegura que hijos de Chespirito mintieron en casi todo en su serie, pero aclara que “lo de Florinda fue verdad”

DEPORTES

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

CM Punk se rinde ante luchador mexicano y desata nostalgia en WWE

¿Rival definido para Canelo Álvarez? CMB anuncia fecha para la defensa del título supermediano

Gran Premio de Japón 2026: a qué hora y dónde ver EN VIVO a Checo Pérez en la tercera fecha de la F1

“Ellos si saludan, no como los mexicanos”, chófer aplaude gesto de la selección de Nueva Caledonia en Guadalajara previo al repechaje mundialista

Clara Brugada inaugura obras del Estadio Ciudad de México previo al México vs Portugal