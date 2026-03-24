Venden en internet diplomas y respuestas de exámenes de la CNDH: el organismo va contra los responsables penalmente

CNDH actuará penalmente contra la venta ilícita de documentación de su oferta educativa digital. (Infobae-Itzallana)

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) detectó que diversas plataformas digitales y sitios web están comercializando constancias, diplomas y respuestas de evaluaciones de los cursos y diplomados en línea que el organismo ofrece de forma completamente gratuita a través de su portal “Educa CNDH”. La respuesta institucional fue inmediata y sin medias tintas: la Comisión presentará denuncias penales contra las plataformas y personas que resulten responsables de estas prácticas ilícitas.

El esquema es simple pero efectivo: alguien toma los materiales de una plataforma pública y gratuita, y los convierte en un negocio. Quien quiera el diploma sin tomarse la molestia del curso, paga. Quien quiera las respuestas del examen para aprobar sin estudiar, también paga. El resultado es un certificado apócrifo que simula una formación que nunca ocurrió — y todo esto en cursos cuyo tema central son los derechos humanos.

No es la primera vez — y eso lo hace peor

Lo que convierte este caso en algo más que un fraude ordinario es su reincidencia. En junio de 2020, la CNDH ya había enfrentado exactamente el mismo problema: detectó la venta ilícita de sus documentos educativos, presentó las denuncias correspondientes y logró dar de baja a las cuentas y plataformas involucradas. El problema se resolvió entonces. O eso parecía.

Seis años después, el esquema volvió a activarse, lo que sugiere que o los actores son distintos y encontraron el nicho, o que la demanda por estos documentos es lo suficientemente constante como para que el negocio reaparezca cada cierto tiempo. En cualquier caso, la Comisión Nacional advierte que actuará con la misma determinación que en 2020, y esta vez con el antecedente de que sabe exactamente cómo opera el esquema.

El exhorto que va para todos

La CNDH no solo apunta a quienes venden. En su comunicado lanzó un exhorto directo a la ciudadanía en general y a las personas servidoras públicas para que se abstengan de participar en la compra, promoción o uso de estos documentos falsificados. El mensaje es claro: obtener una constancia por esta vía puede implicar responsabilidades legales, independientemente de si la persona sabía o no que el documento era apócrifo.

Vale la pena subrayarlo: todos los cursos, diplomados y actividades del portal Educa CNDH son completamente gratuitos y están diseñados para generar conciencia real sobre derechos humanos. Obtener el papel sin el proceso no solo es un fraude — desvirtúa por completo el objetivo de una institución cuya razón de ser es, precisamente, defender a las personas.