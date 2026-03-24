Procesan a hombre que llevaba más de 350 kilos de marihuana en una camioneta en Nuevo León

Los paquetes asegurados al hombre procesado (FGR)

Las autoridades informaron sobre la vinculación a proceso en contra de un hombre que fue detenido con más de 350 kilogramos de marihuana en Nuevo León.

El 23 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la situación jurídica de Jesús “N” por su probable participación en la comisión del delito contra la salud, en la modalidad de transporte de marihuana.

“El juez de la causa especializado dictó la vinculación a proceso e impuso prisión preventiva oficiosa contra el imputado; el juez, además, fijó tres meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria”, es parte del informe de los hechos.

Dicho sujeto fue capturado cuando circulaba en una camioneta sobre el kilómetro 167 500 de la carretera Monterrey-Reynosa, municipio de General Bravo, Nuevo León.

La unidad revisada (FGR)

Fueron elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) los que detuvieron al hombre que iba en dirección a Reynosa debido a que le hallaron 43 paquetes que dieron un peso de 376 kilos 466 gramos de marihuana.

Tanto la persona como la sustancia fue puesta a disposición de las autoridades para dar inicio a la carpeta de investigación, lo que derivó en la vinculación a proceso del sujeto mencionado.

Las imágenes compartidas por las autoridades muestran un vehículo de color blanco, así como diversos paquetes de color café con la marihuana.

Sentencian a hombre que trató de subir paquetes de marihuana a una grúa

Por su parte, en octubre de 2025 Guillermo “B” fue sentenciado a ocho años de prisión luego de que fue detenido (en mayo de 2024) en la zona Centro del municipio de San Nicolás de los Garza.

Los paquetes con droga asegurados (SSC)

En dicha ocasión también le fue impuesta una multa equivalente a 8 mil 685 pesos. El reporte de las autoridades señala que dicho sujeto “transportaba una caja para almacenamiento, la cual tenía pegada una hoja con un número de guía de una empresa de paquetería y de la cual se desprendía un fuerte olor a marihuana“.

Al final, fue sorprendido con 334 kilos de marihuana, por lo que fue detenido y posteriormente condenado a prisión como resultado de un procedimiento abreviado.

Mientras que en agosto del año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nuevo León informó sobre el aseguramiento de al menos 700 kilos de marihuana en una habitación ubicada en calle Idelfonso Vázquez, en la colonia Fabriles de Monterrey.

En dicha ocasión no fueron reportadas personas detenidas tras el cateo en el que fueron hallados los paquetes con la sustancia.