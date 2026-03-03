Dictan prisión preventiva para Karina N, secretaria de Desarrollo Humano de Monterrey

Karina Marlen Barrón Perales, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva de Monterrey, fue detenida este domingo por autoridades federales en Nuevo León.

Un juez federal dictó prisión preventiva en contra de Karina “N”, secretaria de Desarrollo Humano e Igualdad Sustantiva del Ayuntamiento de Monterrey, al ser imputada por los presuntos delitos de extorsión y falsedad de declaraciones.

La medida cautelar también fue impuesta a otras personas señaladas en el mismo caso.

La audiencia, celebrada en el Centro de Justicia Penal Federal en Nuevo León, se prolongó por casi cuatro horas.

Al término, el juez determinó que la funcionaria enfrente el proceso privada de la libertad mientras continúan las investigaciones.

Prisión preventiva y próxima audiencia en el caso Karina Barrón

De acuerdo con el abogado del denunciante, Walter de Ochoa, la medida cautelar aplicada fue prisión preventiva y los imputados solicitaron que su situación jurídica se resuelva en el plazo constitucional de 144 horas.

Por ello, se programó una nueva audiencia para el próximo sábado, en la que se definirá si son vinculados a proceso.

Karina “N” fue ingresada a un Centro de Reinserción Social Femenil en Nuevo León, donde permanecerá mientras avanza el procedimiento penal.

La autoridad judicial no detalló públicamente la ubicación exacta del penal.

Denuncia del senador Waldo Fernández y actuación de la FGR

El senador de Morena, Waldo Fernández González, confirmó que la detención deriva de una denuncia que él mismo promovió.

Según su versión, los hechos estarían relacionados con un presunto “montaje y fabricación” de acusaciones en su contra durante el proceso electoral de 2024, cuando ambos contendieron por un escaño en el Senado.

El legislador señaló que el caso es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que llevó a cabo la detención, y no por la fiscalía estatal.

Además, cuestionó el actuar de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, al considerar que admitió una denuncia previa sin que, según él, existieran elementos sólidos.

Fernández también aseguró que dentro de la carpeta de investigación se menciona un presunto intento de extorsión por cinco millones de pesos.

Así fue la detención en San Nicolás

Según el informe de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la funcionaria fue detenida el 1 de marzo alrededor de las 13:45 horas en la colonia Nuevo Mezquital, en el municipio de San Nicolás de los Garza, sobre la avenida Aceros.

En el mismo operativo fueron aseguradas otras personas identificadas como Deborah “N” y Gustavo “N”, quienes presuntamente habrían participado en los hechos investigados.

Lista de acusaciones contra Karina “N”

De acuerdo con lo expuesto en audiencia y por las partes involucradas, a la funcionaria se le señala por:

Presunta extorsión en perjuicio del senador Waldo Fernández.

Supuesta falsedad de declaraciones ante una autoridad.

Probable participación en la presentación de una denuncia considerada como fabricación de hechos.

Posible coordinación con otras personas para sustentar la acusación.

Presunto intento de obtener un beneficio económico derivado del caso.

Gobierno de Monterrey y manifestaciones de apoyo

Tras la detención, el Gobierno de Monterrey informó mediante un comunicado que respetará el desarrollo de los procesos judiciales.

En paralelo, un grupo de mujeres acudió al Centro de Justicia Penal Federal para manifestar su respaldo a la funcionaria, al señalar que durante su gestión impulsó apoyos sociales en la zona sur de la ciudad.

La situación jurídica de Karina “N” se definirá en los próximos días, cuando el juez determine si existen elementos suficientes para vincularla a proceso y establecer las siguientes etapas del caso.