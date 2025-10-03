México

Sentencian a hombre que trató de subir más de 300 kilos de marihuana a una grúa en Nuevo León

Guillermo “B” fue capturado en San Nicolás de los Garza y posteriormente vinculado a proceso

Por Luis Contreras

Los paquetes con droga asegurados (SSC)
Un sujeto que fue capturado con más de 30 paquetes de marihuana fue condenado a ocho años de prisión tras un procedimiento abreviado pues a dicho hombre se le acusaba de delitos contra la salud en la modalidad de transporte de dicha droga en Nuevo León.

Se trata de Guillermo “B”, quien fue asegurado en mayo de 2024 en la zona Centro del municipio de San Nicolás de los Garza.

Además de los años en prisión, el hombre deberá cubrir una multa equivalente a 8 mil 685 pesos.

Trataba de poner la marihuana en una grúa

Dicho individuo “transportaba una caja para almacenamiento, la cual tenía pegada una hoja con un número de guía de una empresa de paquetería y de la cual se desprendía un fuerte olor a marihuana”, detalla el informe de la Fiscalía General de la República (FGR) del 2 de octubre.

(Freepik/Ilustrativa)
Guillermo “B” fue detenido cuando manipulaba poco más de 334 kilogramos de marihuana, cargamento que trataba de introducir a un vehículo tipo grúa.

Al final, tanto el hombre, la droga y la unidad vehicular fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, la detención del hombre fue definida como legal y fue vinculado a proceso.

Una imagen compartida por la FGR muestra los diversos paquetes con la droga incautados durante del arresto del ahora sentenciado.

Detienen a hombre con más de 200 kilos de marihuana, también en Nuevo León

Por su parte, el 29 de septiembre pasado las autoridades recibieron una denuncia sobre un individuo dedicado al transporte de droga usando un vehículo. Por lo anterior, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) acudieron a la carretera libre Monterrey-Reynosa.

La sustancia asegurada (FGR)
La persona capturada fue identificada como Némesis “G”, quien circulaba en la carretera con una camioneta con placas de Nuevo León, dentro de la unidad fueron hallado 223 paquetes que dieron un peso de 228 kilogramos y 570 gramos de marihuana, informó la FGR el 2 de octubre.

Es por ello que el individuo fue capturado fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para que sean realizadas las averiguaciones pertinentes y que un juez decida si Némesis es o no vinculado a proceso por delitos contra la salud.

Una fotografía compartida por las autoridades muestra que los paquetes con la sustancia psicoactiva estaban en un vehículo de carga blanco que cuenta con la imágenes de un trébol, una en la parte del parabrisas y otra en la parte lateral izquierda.

Nuevo LeónSan Nicolás de los GarzaMarihuanaFGRNarco en Méxicomexico-noticias

