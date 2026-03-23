Detienen a hombre que asesinó a un niño de 6 años y lesionó a una menor en ataque armado en Nuevo León

Aarón "N" fue detenido 13 días después del ataque armado. Foto: Fiscalia Nuevo Léon

Aarón “N” fue detenido por su presunta responsabilidad en el ataque armado en contra de un vehículo en el que se trasladaban dos menores de edad junto a dos adultos.

Como resultado de la agresión, un niño de 6 años murió y una niña de 11 de años fue lesionada.

Tras los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León informó que el sujeto es acusado del delito de homicidio calificado luego de que el menor de edad, de iniciales J.R., falleció.

El sujeto fue detenido por elementos ministeriales cuando se encontraba en calles de la colonia Urdiales en la ciudad de Monterrey, y posteriormente fue ingresado a un Centro de Reinserción Social Estatal y puesto a disposición de un Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado de Nuevo León.

Así fue el ataque armado

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron el pasado 9 de marzo de 2026 en calles del Fraccionamiento Hacienda Las Margaritas, en Apodaca, Nuevo León.

Ese día,una mujer, su pareja y sus dos hijos —un niño de seis años y una niña de once— viajaban en un vehículo Buick blanco. La Agencia Estatal de Investigaciones y la Unidad de Investigación y Litigación Estatal Especializada en Feminicidios, determinó que el agresor se acercó a pie y disparó en repetidas ocasiones contra el automóvil.

La madre de los menores de edad logró acelerar el vehículo y huir del sitio hasta llegar al estacionamiento de un centro comercial ubicado en Avenida Acapulco y Avenida Girasol del mismo fraccionamiento.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

En el sitio, la mujer solicitó ayuda para que sus hijos fueran atendidos por médicos, por lo que ambos fueron trasladados a la Clínica 67 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Luego de ser ingresado, el menor de 6 años murió debido a que presentó lesiones intracraneales por proyectil de arma de fuego, en tanto que su hermana resultó con heridas por esquirlas, las cuales fueron calificadas como no graves.

Cárteles que operan en Nuevo Léon

En Nuevo León operan cuatro organizaciones criminales y al menos tres bandas delictivas locales. (Jovani Pérez | Infobae México)

De acuerdo con uno de los últimos reportes de AC Consultores, con core a enero de 2023, se tenía identificado un total de siete grupos criminales con operaciones en Nuevo León.

Además, documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), filtrados por Guacamaya Leaks y otros análisis de información, se trataría de organizaciones conocidas como:

Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ), la cual tiene presencia en tres municipios

Cártel de Sinaloa, con presencia en seis municipios

Cártel del Golfo , que opera en siete municipios

Cártel del Noreste, en cinco municipios.

Otros reportes también refieren la presencia de escisiones del Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Independiente de Nuevo León y la Banda de la Explorer.