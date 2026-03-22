México

Hernán Bermúdez Requena insiste en buscar amparo contra posible extradición a EEUU

El presunto líder de La Barredora escuchó a sus custodios en el Altiplano decirle que sería enviado a ese país

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El también exsecretario de Seguridad
El también exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en Paraguay. (X/@senad_paraguay)

Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, presentó un recurso de queja luego de que un juez federal desechó su solicitud de amparo contra una posible extradición a los Estados Unidos.

De acuerdo con el expediente, consultado por Infobae México, fue el pasado 19 de marzo que el ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco presentó el recurso en contra de la determinación del juez Daniel Marcelino Niño Jiménez, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, esto con el objetivo de buscar que se modifique su resolución.

Como lo informó esta casa editorial el pasado 10 de marzo, Bermúdez Requena solicitó dicho amparo debido a que, cinco días antes, los custodios del Centro Federal de Readaptación Social No.1, también conocido como “Altiplano”, le comentaron que estaba en proceso de ser enviado a los Estados Unidos.

“Custodios me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra, lo que se robustece con las notas periodísticas de circulación nacional que agrego al presente, sin que a la fecha se ma haya notificado procedimiento dicho formalmente de extradición a solicitud de los Estados Unidos de América”, detalló en su amparo.

Juez no encontró pruebas de dicho proceso en su contra

Hernán Bermúdez Requena, señalado de
Hernán Bermúdez Requena, señalado de liderar a "La Barredora", grupo criminal vinculado con el CJNG. (SSC)

El también conocido como “El Abuelo” solicitó un amparo para evitar dicho proceso luego de escuchar a sus custodios; sin embargo, el juez cuarto determinó que no existe ningún perjuicio real debido a la ausencia de una notificación oficial.

Además, el juez destacó que solo tiene comentarios de sus custodios y, tras una revisión a las notas periodísticas recopiladas por el detenido, afirmó que no se advierte la existencia de dicho procedimiento en su contra.

Esta negativa de amparo se suma a la emitida en enero pasado, cuando un Tribunal Federal confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de Bermúdez Requena luego de que solicitó recuperarlas.

Dicho proceso se llevó a cabo luego de que la jueza Sandra Adriana Carbajal Díaz, juez Primero de Distrito con sede en Villahermosa, Tabasco, negó la suspensión provisional para desbloquear las cuentas del exsecretario de Seguridad Pública.

Requena podría recibir hasta 158 años de prisión

detención de Hernán Bermúdez Requena
detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay. Foto: Especial

Luego de que fue detenido el 12 de septiembre de 2025 en paraguay, Hernán Bermúdez Requena fue expulsado y entregado a las autoridades mexicanas, quienes cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra por delitos cometidos en Tabasco.

Actualmente se encuentra recluido en el “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde fue vinculado a proceso por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada como parte de la causa penal 213/2025.

Requena también cuenta con una orden de aprehensión federal por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado, pero no ha podido efectuarse debido a que cuenta con un amparo que frena este proceso en su contra.

Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, fiscal general del estado, informó que en caso de ser declarado culpable, Requena podría recibir una pena máxima de 158 años de prisión.

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