Cómo cocinar brócoli para que no pierda sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Los diferentes modos de preparar este vegetal influyen directamente en la cantidad de vitaminas y antioxidantes que aportas a tu organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli es reconocido por su alto contenido de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que aportan beneficios a la salud; sin embargo, la manera en que se cocina puede influir de forma significativa en la preservación de estos nutrientes.

Y es que diversos estudios demuestran que una mala cocción del brócoli puede reducir considerablemente su valor nutricional, ya que las vitaminas y compuestos bioactivos presentes en este vegetal son sensibles al calor y al contacto prolongado con el agua.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nutrients, al hervir el brócoli durante varios minutos, hasta el 50% de la vitamina C y otros nutrientes solubles en agua se transfieren al líquido de cocción, lo que disminuye su presencia en el alimento final.

Por otro lado, investigaciones realizadas por la Universidad de Newcastle y publicadas en Food Chemistry han evidenciado que el calor excesivo puede degradar antioxidantes clave y glucosinolatos, compuestos naturales del brócoli asociados con efectos protectores frente a enfermedades crónicas

Es por esta razón que es de vital importancia tener una técnica correcta al momento de cocinarlo, tal como te contamos a continuación.

El brócoli contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes clave para la salud, cuyo aporte depende del método de cocción elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cocinar brócoli de manera correcta para que no pierda sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Para conservar los nutrientes del brócoli durante su cocción y aprovechar todos sus beneficios, la ciencia recomienda métodos que minimizan la pérdida de vitaminas y compuestos bioactivos, como la vitamina C y los glucosinolatos.

Recomendaciones principales

Cocción al vapor : Es el método más efectivo para preservar los nutrientes del brócoli. Al exponerlo al vapor durante 3 a 5 minutos, se evita la pérdida significativa de vitamina C y se mantienen los compuestos antioxidantes. El brócoli debe quedar de color verde brillante y con textura firme.

Evitar hervirlo en exceso : Hervir el brócoli durante mucho tiempo en agua provoca la pérdida de hasta el 50% de sus vitaminas y minerales, ya que se disuelven en el agua. Si se opta por hervir, debe sumergirse en agua hirviendo solo por 2 a 3 minutos y luego pasarse rápidamente a agua fría para cortar la cocción.

Salteado rápido : Cocinarlo en sartén con poco aceite y a fuego alto durante unos minutos ayuda a preservar su sabor y buena parte de sus nutrientes.

Microondas: Cocinar el brócoli al microondas con poca agua y en intervalos cortos es una alternativa que también ayuda a conservar los nutrientes, siempre que no se exceda el tiempo de cocción.

Consejos adicionales

Cortar el brócoli en trozos antes de cocinarlo permite que la enzima mirosinasa, responsable de formar compuestos beneficiosos, se active y permanezca durante la cocción.

Consumir el agua de cocción (por ejemplo, en sopas) permite recuperar parte de las vitaminas hidrosolubles que se pierden al hervir.

Evitar temperaturas muy altas y tiempos prolongados de cocción.

Cortar el brócoli en trozos antes de cocinarlo y consumir el agua de cocción en sopas maximiza el aprovechamiento de vitaminas y sustancias bioactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos métodos aseguran que el brócoli conserve la mayor parte de sus vitaminas, minerales y fitoquímicos, potenciando sus beneficios para la salud.