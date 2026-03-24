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Cómo cocinar brócoli para que no pierda sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Una cocción adecuada puede marcar la diferencia entre un plato saludable y otro sin gran parte de sus beneficios originales

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Los diferentes modos de preparar
Los diferentes modos de preparar este vegetal influyen directamente en la cantidad de vitaminas y antioxidantes que aportas a tu organismo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brócoli es reconocido por su alto contenido de vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes que aportan beneficios a la salud; sin embargo, la manera en que se cocina puede influir de forma significativa en la preservación de estos nutrientes.

Y es que diversos estudios demuestran que una mala cocción del brócoli puede reducir considerablemente su valor nutricional, ya que las vitaminas y compuestos bioactivos presentes en este vegetal son sensibles al calor y al contacto prolongado con el agua.

Por ejemplo, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nutrients, al hervir el brócoli durante varios minutos, hasta el 50% de la vitamina C y otros nutrientes solubles en agua se transfieren al líquido de cocción, lo que disminuye su presencia en el alimento final.

Por otro lado, investigaciones realizadas por la Universidad de Newcastle y publicadas en Food Chemistry han evidenciado que el calor excesivo puede degradar antioxidantes clave y glucosinolatos, compuestos naturales del brócoli asociados con efectos protectores frente a enfermedades crónicas

Es por esta razón que es de vital importancia tener una técnica correcta al momento de cocinarlo, tal como te contamos a continuación.

El brócoli contiene vitaminas, minerales
El brócoli contiene vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes clave para la salud, cuyo aporte depende del método de cocción elegido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo cocinar brócoli de manera correcta para que no pierda sus nutrientes y obtener todos sus beneficios

Para conservar los nutrientes del brócoli durante su cocción y aprovechar todos sus beneficios, la ciencia recomienda métodos que minimizan la pérdida de vitaminas y compuestos bioactivos, como la vitamina C y los glucosinolatos.

Recomendaciones principales

  • Cocción al vapor: Es el método más efectivo para preservar los nutrientes del brócoli. Al exponerlo al vapor durante 3 a 5 minutos, se evita la pérdida significativa de vitamina C y se mantienen los compuestos antioxidantes. El brócoli debe quedar de color verde brillante y con textura firme.
  • Evitar hervirlo en exceso: Hervir el brócoli durante mucho tiempo en agua provoca la pérdida de hasta el 50% de sus vitaminas y minerales, ya que se disuelven en el agua. Si se opta por hervir, debe sumergirse en agua hirviendo solo por 2 a 3 minutos y luego pasarse rápidamente a agua fría para cortar la cocción.
  • Salteado rápido: Cocinarlo en sartén con poco aceite y a fuego alto durante unos minutos ayuda a preservar su sabor y buena parte de sus nutrientes.
  • Microondas: Cocinar el brócoli al microondas con poca agua y en intervalos cortos es una alternativa que también ayuda a conservar los nutrientes, siempre que no se exceda el tiempo de cocción.

Consejos adicionales

  • Cortar el brócoli en trozos antes de cocinarlo permite que la enzima mirosinasa, responsable de formar compuestos beneficiosos, se active y permanezca durante la cocción.
  • Consumir el agua de cocción (por ejemplo, en sopas) permite recuperar parte de las vitaminas hidrosolubles que se pierden al hervir.
  • Evitar temperaturas muy altas y tiempos prolongados de cocción.
Cortar el brócoli en trozos
Cortar el brócoli en trozos antes de cocinarlo y consumir el agua de cocción en sopas maximiza el aprovechamiento de vitaminas y sustancias bioactivas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos métodos aseguran que el brócoli conserve la mayor parte de sus vitaminas, minerales y fitoquímicos, potenciando sus beneficios para la salud.

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