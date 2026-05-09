Acuerdan sindicato y UTP mejoras laborales para docentes sindicalizados

Acuerdo del contrato colectivo entre sindicato y la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP/FB)

El sindicato de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos-Consejo Nacional Laboral (FROC-CONLABOR) Puebla, encabezada por René Sánchez Juárez, alcanzó nuevos acuerdos laborales en beneficio de los docentes sindicalizados de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP), considerada una de las instituciones tecnológicas más importantes y con mayor matrícula en el estado.

Como parte de la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, ambas partes acordaron mejoras salariales y laborales que deberán ser sometidas a consulta directa y votación entre los trabajadores sindicalizados, tal como lo establece la legislación laboral vigente en México.

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Durante el proceso de negociación, Sánchez Juárez destacó que el diálogo social y la construcción de consensos fueron fundamentales para concretar los acuerdos alcanzados entre la representación sindical y las autoridades universitarias.

Reducción de contratos eventuales

Acuerdo contrato colectivo Universidad Tecnológica de Puebla UTP

Entre los puntos más relevantes del convenio destaca la reducción del periodo de contratación eventual, que pasará de tres años a solo uno. Esta modificación busca brindar mayor estabilidad laboral a los trabajadores académicos y facilitar su acceso a prestaciones y seguridad social.

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Además, se acordó incrementar las horas mínimas asignadas a profesores por asignatura de acuerdo con su antigüedad dentro de la institución, medida que representa un beneficio directo para los docentes sindicalizados.

Otro de los avances importantes fue el incremento del cuatro por ciento en todas las prestaciones económicas contempladas en el Contrato Colectivo de Trabajo. Como ejemplo, el aguinaldo para la plantilla docente quedó establecido en 58 días, una mejora que fortalece las condiciones económicas de los trabajadores académicos de la UTP.

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Las negociaciones se realizaron mediante diversas mesas de trabajo en las que participaron representantes sindicales, autoridades universitarias, la rectoría, funcionarios del Gobierno estatal y dependencias relacionadas con la administración de la universidad, debido a que la UTP opera bajo la figura de Organismo Público Descentralizado (OPD).

La FROC-CONLABOR Puebla recordó que el Contrato Colectivo de Trabajo de la Universidad Tecnológica de Puebla tiene más de 15 años de vigencia y que, en cada revisión anual, se han conseguido avances en materia laboral para los docentes sindicalizados.

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Asimismo, la organización sindical subrayó que en 2023 la plantilla docente legitimó mediante voto mayoritario la representación sindical y la administración del Contrato Colectivo de Trabajo en la UTP y otras universidades tecnológicas del estado, fortaleciendo así la participación democrática de los trabajadores en la vida sindical.

Con estos acuerdos,el sindicato aseguró que continuará impulsando mejores condiciones laborales para el personal académico, así como mecanismos que permitan garantizar estabilidad, prestaciones y reconocimiento a la labor docente dentro de las universidades tecnológicas de Puebla.

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