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Semana Santa 2026: ¿Te pueden obligar a trabajar el Jueves y Viernes sin pago extra?

Algunas empresas mexicanas otorgan descanso en Semana Santa como costumbre o prestación adicional

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La legislación mexicana no obliga
La legislación mexicana no obliga a suspender labores, pero algunas compañías optan por dar estos días libres como parte de sus prestaciones. | (CRÉDITO: Jesus Aviles/Infobae México)

La Semana Santa es un periodo litúrgico relevante para la comunidad cristiana donde se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Este 2026 se celebrará desde el domingo 29 de marzo hasta el domingo 5 de abril, período que coincide con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ya que establece como días de descanso de actividades para docentes y estudiantes. Esta situación genera dudas entre las personas trabajadoras.

Uno de los cuestionamientos más comunes entre trabajadores mexicanos es si el jueves y viernes Santo deben pagarse con un salario extra o si son días de descanso obligatorio.

¿Qué dice la Ley Federal del Trabajo sobre el jueves y viernes santo?

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT), la respuesta es clara: estos días no están considerados como feriados oficiales, por lo que se laboran de manera normal.

Esto significa que sí, tu empleador puede pedirte que trabajes durante estas fechas y no está obligado a darte descanso ni a pagarte doble o triple por laborar.

¿Se paga extra por trabajar en Semana Santa?

No. A diferencia de los días de descanso obligatorio establecidos en el artículo 74 de la LFT, como el 1 de mayo o el 16 de septiembre, el Jueves y Viernes Santo se pagan como un día normal.

Es decir:

  • No hay pago doble ni triple.
  • No hay obligación de descanso.
  • Es un día laboral común.
Una cruz de iglesia y
Una cruz de iglesia y un calendario vacío de abril 2026 ilustran la coincidencia de feriados religiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entonces, ¿por qué algunas personas sí descansan?

Aunque la ley no lo exige, muchas empresas en México suelen otorgar estos días como descanso por tradición o como prestación adicional.

También influye que el calendario escolar sí contempla vacaciones en estas fechas, lo que genera la percepción de que toda la población tiene esos días libres.

¿Qué pasa si faltas?

Si decides no presentarte a trabajar sin autorización, la empresa puede aplicar sanciones, como descuentos salariales o medidas disciplinarias, ya que no se trata de un día feriado oficial.

La Semana Santa de 2026 dará inicio el domingo 29 de marzo, día en que se celebra el Domingo de Ramos, recordando la llegada de Jesús a Jerusalén y la recepción que le brindó la multitud con palmas y ramas de olivo.

Cada jornada de la Semana Santa tiene su propio sentido y ritual dentro del calendario religioso, hasta llegar al Domingo de Resurrección, que en 2026 caerá el 5 de abril y representa el cierre de este ciclo litúrgico.

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