Pensión Bienestar 2026: esta es la fecha límite para recibir el pago 6 mil 400 pesos de este mes de marzo

La Pensión del Bienestar es un programa social del Gobierno de México. Foto: Archivo/Infobae México.

La Pensión Bienestar es un programa social promovido por el Gobierno de México, dirigida a adultos mayores de 65 años.

A través de este apoyo, las personas beneficiarias reciben un monto de 6 mil 400 pesos cada bimestre, mediante tarjetas emitidas por el Banco del Bienestar.

La finalidad central es proporcionar un ingreso constante a quienes han cumplido 65 años y quieran integrarse a este apoyo económico, con el propósito de facilitar la adquisición de productos esenciales y fortalecer su seguridad financiera.

La Secretaría del Bienestar es la encargada de coordinar cada etapa del programa, desde el proceso de inscripción hasta la entrega de los recursos y la atención a los usuarios.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó sobre el pago de este mes de marzo, que abarca los meses de marzo y abril.

Pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, informó que ya iniciaron los pagos correspondientes a marzo de la Pensión Bienestar 2026.

Estos depósitos cubren el segundo bimestre del año, es decir, marzo y abril, para adultos mayores de 65 años inscritos en este programa social.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Montiel presentó el calendario oficial de pagos establecido para marzo de 2026.

Señaló que los depósitos arrancaron el pasado lunes 2 de marzo y seguirán en fechas específicas, de acuerdo con la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario, por lo que es fundamental consultar el calendario vigente.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario de pagos el pasado lunes 2 de marzo en la conferencia matutina presidencia. Foto: X/@A_MontielR.

Tal como se mencionó, el monto se transfiere a todas las tarjetas del Banco del Bienestar de los beneficiarios, quienes reciben 6 mil 400 pesos.

Algunas personas ya obtuvieron el depósito de la Pensión Bienestar 2026 este mes de marzo; otras aún están pendientes de recibirlo.

Por ello, adultos mayores de 65 años que forman parte de este programa buscan conocer cuál es la fecha límite para recibir en su tarjeta del Banco del Bienestar el pago de 6 mil 400 pesos correspondiente a la Pensión Bienestar 2026.

¿Cuándo es la fecha límite para recibir el pago de marzo de 6 mil 400 pesos de la Pensión Bienestar 2026?

La fecha límite para recibir el pago de marzo de la Pensión Bienestar 2026 será este jueves 26 de marzo, de acuerdo al calendario divulgado por la Secretaría del Bienestar federal.

Los depósitos en las tarjetas del Banco del Bienestar seguirán en esta semana de marzo para todos los beneficiarios faltantes, siendo la última para recibir la dispersión correspondiente de este segundo bimestre del año.

Esta semana, los beneficiarios que recibirán el pago de la Pensión Bienestar 2026 serán los siguientes:

| Letra inicial del apellido |Día| Fecha (marzo 2026) |

| R | Lunes | 23 |

| S | Martes | 24 |

| T, U, V | Miércoles | 25 |

| W, X, Y, Z | Jueves | 26 |

Calendario de pagos de la Pensión Bienestar 2026. Foto: Secretaría del Bienestar.

Por lo tanto, para el jueves 26 de marzo, todos los beneficiarios que integran la Pensión Bienestar ya habrán recibido su respectivo depósito.