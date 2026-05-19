México

Mujer recibe 30 años de prisión por matar a otra y apropiarse de su bebé en Oaxaca

Tribunal establece premeditación, alevosía y traición en el crimen; la hija de la víctima fue recuperada sana y restituida a su familia

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Tribunal establece premeditación, alevosía y traición en el crimen; la hija de la víctima fue recuperada sana y restituida a su familia. Crédito: FGE
Tribunal establece premeditación, alevosía y traición en el crimen; la hija de la víctima fue recuperada sana y restituida a su familia. Crédito: FGE

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca logró que un tribunal dictara 30 años de prisión a una mujer identificada como E.L.O. por el homicidio calificado de otra fémina que acababa de dar a luz. La sentencia incluyó la obligación de pagar la reparación del daño a los familiares de la víctima.

Los hechos ocurrieron en la colonia Bosque Sur, en el municipio de Santa Lucía del Camino, donde la víctima fue citada por la sentenciada con el pretexto de recibir un supuesto apoyo social.

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De acuerdo con los primeros reportes, la mujer acudió acompañada de su hija recién nacida y nadie volvió a verla con vida después de ese encuentro, lo cual generó preocupación entre sus allegados y motivó la intervención de las autoridades.

Sin embargo, el 4 de abril de 2018, las autoridades localizaron el cuerpo de la víctima dentro de un tambo de plástico. El hallazgo se realizó a un costado de un camino de terracería cercano a las ruinas de Dainzú, en jurisdicción de San Mateo Macuilxóchitl, perteneciente a San Jerónimo Tlacochahuaya.

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Una calle urbana de Irapuato, Guanajuato, de noche, acordonada con cinta amarilla de policía. Patrullas con luces rojas y azules y conos naranjas son visibles.
Una calle de un barrio popular en Irapuato, Guanajuato, está acordonada con cinta policial y conos naranjas, mientras patrullas iluminan la escena con sus luces intermitentes en la oscuridad de la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante el hallazgo del cuerpo, los peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca determinaron que la causa de muerte fue asfixia por sofocación y traumatismo craneoencefálico, lo cual resultó crucial para fundamentar la acusación ante el tribunal.

Las investigaciones ministeriales permitieron a la Fiscalía realizar un cateo en el domicilio de E.L.O., donde hallaron a la hija recién nacida de la víctima en buen estado de salud. Las pruebas recabadas confirmaron que la acusada ideó el encuentro para quedarse con la menor.

El móvil del crimen quedó documentado en la carpeta de investigación, respaldando la hipótesis de premeditación. Con ello, la Fiscalía Especializada en Feminicidios reunió pruebas científicas, testimoniales y periciales que resultaron decisivas en el juicio.

Bajo estos argumentos, el tribunal determinó que el homicidio se cometió con premeditación, alevosía y traición, mismo que influyeron directamente en la severidad de la condena dictada.

Dos policías de espaldas observan una calle oscura de la Ciudad de México, acordonada con cinta amarilla, con una patrulla policial y sus luces encendidas.
Dos policías de la Ciudad de México observan una escena del crimen acordonada con cinta amarilla, con una patrulla y sus luces encendidas iluminando la calle de un barrio popular por la noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Tras tomar conocimiento del caso, la FGEO, a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, desplegó actos de investigación con perspectiva de género, integrando pruebas científicas, periciales y ministeriales que permitieron obtener del Tribunal una sentencia condenatoria de 30 años de prisión, además del pago correspondiente por concepto de reparación del daño”, se lee en el comunicado.

La Fiscalía de Oaxaca reiteró su compromiso de realizar investigaciones con perspectiva de género. Las autoridades aseguraron que buscan garantizar justicia para las víctimas y sus familias.

Este caso concluyó con una condena ejemplar para la responsable y la restitución de la hija a los familiares de la víctima. La Fiscalía informó que continuará trabajando para combatir la violencia contra las mujeres en la entidad.

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