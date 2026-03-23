México

‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy lunes 23 de marzo: Sheinbaum aclara avances en trabajos de limpieza por derrame petrolero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó sobre temas de relevancia nacional e internacional y respondió las preguntas de la prensa en su conferencia

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En pocas líneas:

14:50 hsHoy

“Pemex está haciendo todo para la limpieza”

14:34 hsHoy

Revocación de mandato

14:25 hsHoy

Sistema penal acusatorio

Sheinbaum planteó que aún existen áreas de oportunidad en el sistema penal acusatorio

14:05 hsHoy

Entrega de títulos de asignación de agua a municipios de Baja California

En un enlace en vivo, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, realiza la entrega de los derechos de explotación de agua a municipios de la entidad.

14:00 hsHoy

Presentan caso de adeudo de embotelladora de agua

Efraín Morales, director de Conagua, indicó que una embotelladora en Querétaro usaba agua para un club de polo.

13:55 hsHoy

Sheinbaum expone cómo la familia Calzada utilizaba concesiones sin reportar a la Conagua

13:46 hsHoy

Impactos positivos de la nueva Ley General de Aguas

13:35 hsHoy

Arranca La Mañanera

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tema de hoy será la nueva Ley de Aguas y los impactos positivos que ha tenido. Añadió que tocará el tema de la entrega de los derechos de explotación de agua a municipios de Baja California.

  • César Iván Escalante Ruiz, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), presenta “Quién es Quién en los Precios”.
13:26 hsHoy

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de marzo desde Palacio Nacional. Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México.

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