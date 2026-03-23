‘La Mañanera de Sheinbaum’ hoy lunes 23 de marzo: Sheinbaum aclara avances en trabajos de limpieza por derrame petrolero

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezará La Mañanera del Pueblo de este lunes 23 de marzo desde Palacio Nacional . Sigue la conferencia minuto a minuto a través de Infobae México .

César Iván Escalante Ruiz , titular de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ), presenta “ Quién es Quién en los Precios ”.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el tema de hoy será la nueva Ley de Aguas y los impactos positivos que ha tenido. Añadió que tocará el tema de la entrega de los derechos de explotación de agua a municipios de Baja California .

Efraín Morales, director de Conagua, indicó que una embotelladora en Querétaro usaba agua para un club de polo.

En un enlace en vivo, Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California , realiza la entrega de los derechos de explotación de agua a municipios de la entidad.

Entrega de títulos de asignación de agua a municipios de Baja California

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