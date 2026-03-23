México

Polémica publicación del INBAL en el Día Mundial de la Poesía abre debate sobre el uso de la IA entre la comunidad de escritores

Luego de que usuarios cuestionaron el aspecto de los poetas representados, la institución borró la publicación

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Durante la conferencia matutina de este lunes 23 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre la controversia generada por una publicación de la Coordinación Nacional de Literatura, organismo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que utilizó inteligencia artificial para crear retratos de poetas mexicanos, entre ellos Sor Juana Inés de la Cruz.

La polémica surgió luego de que en redes sociales se difundieran imágenes generadas con IA, con motivo del Día Internacional de la Poesía, incluyendo una representación de la autora novohispana que fue ampliamente criticada.

Sheinbaum: Sor Juana no tiene un retrato auténtico

Al ser cuestionada sobre el tema, la mandataria subrayó que no existe una imagen real de Sor Juana:

“¿Ustedes saben que en realidad no hay una imagen real de Sor Juana? (…) En realidad no existe una imagen de Sor Juana, no hay ninguna pintura que se haya hecho mientras Sor Juana estaba viva”.

Claudia Sheinbaum explicó que los retratos conocidos —incluidos los más difundidos en libros de historia— son interpretaciones realizadas tiempo después de su muerte, entre los siglos XVIII y XIX.

Asimismo, recordó que incluso el nombre completo de la escritora, Juana de Asbaje, suele ser dejado de lado en estas representaciones, que forman parte de una construcción histórica más que de un registro fiel.

Cuestionan uso de inteligencia artificial en el gobierno

Durante la misma intervención, una reportera señaló que la imagen generada por la Coordinación Nacional de Literatura mostraba a una Sor Juana Inés de la Cruz con rasgos masculinos, lo que intensificó las críticas en redes sociales.

También se destacó que la publicación fue retirada poco después de su difusión.

Ante la pregunta sobre si se regulará el uso de inteligencia artificial en la administración pública, la presidenta respondió de forma breve:

“Pues revisamos esta parte”.

Publicación del INBAL abre debate sobre el uso de la IA entre comunidad de escritores

La publicación del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura generó reacciones dentro de la comunidad cultural y literaria, donde escritores, académicos y usuarios de redes sociales cuestionaron tanto el resultado visual como el uso de herramientas de IA para representar a figuras históricas.

De acuerdo con reportes periodísticos, las críticas apuntaron a la falta de rigor histórico, la posible distorsión de figuras clave de la literatura mexicana y el uso de tecnología sin lineamientos claros en instituciones públicas.

Un debate abierto entre historia, tecnología y representación

La polémica en torno a Sor Juana Inés de la Cruz pone sobre la mesa un tema de fondo: la tensión entre innovación tecnológica y representación histórica.

Mientras que la inteligencia artificial permite recrear imágenes de personajes del pasado, especialistas coinciden en que estas herramientas deben utilizarse con cautela, especialmente cuando se trata de figuras cuya imagen ya es, en sí misma, una interpretación.

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