Mariana Echeverría no tiene “fomo” por quedar fuera de Me Caigo de Risa y lanza duras críticas al elenco actual

Mariana Echeverría aseguró no tener "fomo" por no participar en Me Caigo de Risa IG: marianaecheve (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La conductora, Mariana Echeverría descarta tener “fomo” por quedar fuera de Me Caigo de Risa y lanza críticas al elenco actual del programa.

Echeverría señaló que varios participantes van “nada más para cobrar”, la conductora formó parte del show entre 2014 y 2023 antes de entrar a la segunda temporada de La Casa de los Famosos México. Mariana participó en Me Caigo de Risa por nueve temporadas.

La conductora, que regresó a la pantalla en julio de 2026 como panelista de La Casa de los Famosos México. reconoció que su relación con la producción del programa ya no es la misma que en sus años de mayor actividad dentro del elenco.

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Mariana Echeverría criticó al elenco actual de Me Caigo de Risa y señaló que mucho solo lo hacen por dinero Captura de pantalla (Imagen Ilustrativa Infobae)

Echeverría asegura no tener “fomo”

Mariana Echeverría fue directa al hablar de su ausencia en el programa conducido por Faisy, dijo que, aunque en su momento llegó a declarar públicamente que haría el programa incluso sin cobrar, ese entusiasmo ya no aplica para lo que ve hoy en pantalla.

“Sería un proyecto que yo haría hasta gratis, ¿no? Porque me divierto tanto y me la pasaba tan bien. Ahorita ya no me da fomo no estar ahí”, declaró.

La conductora señaló que la actitud de parte del elenco actual cambió respecto a la que ella vivió durante su etapa en el programa.

Sin mencionar nombres, describió que el elenco ya no quiere participar en las dinámicas, incluyendo “dejarse embarrar o subirse al escenario inclinado”.

“Siento que ya muchos, no voy a decir nombres, como que ya van nada más para cobrar y como que ya no se dejan hacer todo, ni se dejan embarrar, ni todos mueren por subirse al escenario inclinado”, señaló.

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La conductora señaló que en su momento podía realizar el programa "gratis". (Twitter/@faisynights)

Sin compromiso con el proyecto

Para Echeverría, la diferencia está en el vínculo emocional con el formato, describió lo que percibe como una motivación reducida a la vigencia mediática y al salario, sin el compromiso que, según ella, caracterizó al elenco en sus mejores etapas.

“Siento que ya pasó a como ‘ah, pues me pagan bien, estoy al aire y estoy vigente y ya’, no siento que estén enamorados del proyecto”, afirmó.

La conductora contrastó esa percepción con su propia experiencia en el programa y en Se Vale, otro proyecto de Televisa en el que participó desde 2009 y al que también describió como uno de los formatos que haría sin condiciones económicas de por medio.

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“Son proyectos que me enamoran, que incluso sí los haría gratis, porque amo lo que hago”, remató.

Echeverría señaló que el elenco actual del programa lo hace solo por el reconocimiento. (Instagram/@faisirrito)

Una salida que dejó preguntas abiertas

Echeverría formó parte de la llamada “Familia Disfuncional” desde el estreno del programa, el 4 de marzo de 2014, y estuvo en el elenco hasta la novena temporada. Su salida generó especulaciones que se mantuvieron sin una versión oficial durante años.

Fue en 2024, durante su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, que el conductor Adrián Marcelo reveló en conversación con otro habitante que la salida de Echeverría habría estado relacionada con roces entre ella y Faisy.

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Según Marcelo, el presentador del programa habría señalado que ya no se divertía, lo que derivó en un cambio de producción y, con ese cambio, en la salida de la conductora.

La propia Echeverría ofreció su versión en una conversación con Yordi Rosado: dijo que su decisión de dejar el programa se debió a que el ambiente afectaba su paz mental.

Ambas versiones apuntan a un distanciamiento que fue más allá de lo contractual.

La salida de Echevarría del programa apunta a conflictos con Faisy. (Twitter/@faisynights)

El regreso de Echeverría a la televisión

Echeverría se mantuvo alejada de la pantalla durante aproximadamente dos años tras su eliminación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos México en 2024.

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Su salida del reality estuvo acompañada de una oleada de críticas en redes sociales que afectaron su imagen y, según reportes de ese momento, le cerraron puertas en otros proyectos televisivos.

En julio de 2026, la producción incorporó a Echeverría como panelista durante ciertas emisiones de la Pregala, Gala y Postgala de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México.

Mariana Echeverría regresó a la televisión tras dos años ausente. (Captura de pantalla: IG/marianaecheve)

En su regreso, la conductora bromeó con su propia experiencia dentro de la casa: “Les voy a decir qué hacer y qué no hacer. Qué no hagan de lo que yo hice”.

Sobre la posibilidad de volver a un formato de ese tipo, Echeverría no cerró la puerta, ante la pregunta de si participaría en una edición All Star, respondió con un “sí” y reconoció que su estrategia en la segunda temporada no funcionó como esperaba y en caso de regresar cambiaría esa estrategia.

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