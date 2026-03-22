México

Hallan restos de 2014 en funeraria en Iguala: investigan si hay relación con el caso Ayotzinapa

Autoridades no han confirmado si el hallazgo corresponde a alguno de los estudiantes normalistas desaparecidos

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Restos sin analizar en funeraria
Restos sin analizar en funeraria de Iguala generan nuevas líneas de investigación. Foto: (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan)

Padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos realizaron, junto con autoridades federales, un recorrido por las instalaciones de la Funeraria El Ángel, en el municipio de Iguala, donde se les informó sobre el hallazgo de una bolsa sellada con restos óseos fechados en 2014.

La diligencia se llevó a cabo el pasado viernes y se extendió por poco más de tres horas, iniciando alrededor de las 10:00 de la mañana y concluyendo después de la 1:00 de la tarde. El inmueble, ubicado sobre la carretera federal México-Acapulco, permanece asegurado desde octubre de 2025, cuando fue cateado como parte de las investigaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con la información proporcionada durante el recorrido, el hallazgo de la bolsa con restos óseos ocurrió precisamente durante ese cateo realizado en 2025. Sin embargo, hasta el momento dichos restos no han sido sometidos a estudios periciales, lo que generó inquietud entre los familiares de los estudiantes desaparecidos.

Padres de Ayotzinapa recorren funeraria
Padres de Ayotzinapa recorren funeraria en Iguala; hallan bolsa con restos de 2014. Foto: (Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña)

En la visita participó una comisión de 15 madres y padres, acompañados por representantes de organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y Fundar Centro de Análisis e Investigación. También estuvieron presentes funcionarios federales, entre ellos Mauricio Pazarán Álvarez, titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), y Félix Arturo Medina Padilla, así como personal de seguridad federal.

El abogado de los familiares, Isidoro Vicario Aguilar, explicó que acudieron al recorrido tras recibir una convocatoria oficial en la que se indicaba que no existían indicios de un hallazgo extraordinario. No obstante, durante la inspección se les notificó sobre la existencia de la bolsa etiquetada con el año 2014, lo que consideró como el dato más relevante de la jornada.

Ante ello, los padres solicitaron que los estudios sean realizados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, debido a la confianza que tienen en este organismo independiente.

Reportan restos óseos sin analizar
Reportan restos óseos sin analizar en funeraria inspeccionada por caso Ayotzinapa. Foto: (Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan)

Durante el recorrido también se dio a conocer que en el inmueble existen actualmente dos hornos crematorios; sin embargo, estos no se encontraban en ese lugar en 2014, año en que ocurrió la desaparición de los estudiantes. Asimismo, se señalaron presuntas irregularidades administrativas tanto en la funeraria como en el Servicio Médico Forense (Semefo), que opera en el mismo predio y que en ese entonces ya estaba concesionado a la empresa propietaria.

Las autoridades informaron que se realizan trabajos de inspección en el sitio, incluyendo excavaciones, con el objetivo de localizar posibles restos óseos que puedan aportar información a la investigación. No obstante, hasta ahora no se ha confirmado que alguno de los indicios encontrados esté relacionado directamente con los estudiantes desaparecidos.

A más de once años de los hechos ocurridos en 2014, el caso Ayotzinapa continúa siendo uno de los más emblemáticos en materia de desaparición forzada en México. Para las familias, la existencia de restos sin analizar representa tanto una posibilidad de avance como una fuente de incertidumbre, por lo que insistieron en la necesidad de que las investigaciones se realicen con transparencia y rigor científico.

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