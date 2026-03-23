México

Sheinbaum solicitó a la ONU nuevos expertos ante nueva línea de investigación en caso de Ayotzinapa

La herida sigue abierta, los padres siguen esperando y el expediente acumula promesas de tres gobiernos

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(Infobae-Itzallana)
(Infobae-Itzallana)

En la conferencia de prensa de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum reveló que el gobierno pidió de manera formal a la representación de México del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas que recomiende expertos internacionales para acompañar las investigaciones del caso Ayotzinapa. El objetivo: que esos expertos certifiquen que la nueva metodología de investigación que se está siguiendo es válida, está “bien fundamentada” y tiene las herramientas suficientes para llegar a resultados.

¿De dónde surge la petición?

Desde que el gobierno de Sheinbaum solicitó a la Fiscalía General de la República el cambio del fiscal especial del caso, el nuevo titular —Mauricio Pazarán, el tercero en el cargo desde 2018— introdujo una metodología distinta centrada en el análisis intensivo de las llamadas telefónicas de la noche del 26 de septiembre de 2014 y los días posteriores. Ese enfoque, según la presidenta, ha derivado en nuevas detenciones, nuevos sitios de búsqueda y la identificación de líneas que no se habían explorado con suficiente profundidad. Entre los resultados más recientes: el aseguramiento de las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, así como del Semefo local, en octubre de 2025, y más de 10 detenciones confirmadas por Sheinbaum en noviembre.

A once años de la
A once años de la desaparición de los 43 normalistas, autoridades federales aseguran instalaciones funerarias y el Semefo de Iguala. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

¿Dónde queda el GIEI?

Uno de los puntos más delicados de la mañanera fue la pregunta sobre el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes el cuál es el grupo avalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que operó en Mexico entre 2014 y 2023 el cual fue la referencia técnica más respetada del caso, toda vez que varios padres de familia han pedido insistentemente que su grupo regrese.

La presidenta fue directa: el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, ha preguntado a algunos exintegrantes si estarían dispuestos a incorporarse al nuevo esquema de investigación. La respuesta, por ahora, es que “no están muy abiertos”. Sheinbaum no cerró esa puerta, pero tampoco forzó la entrada. De ahí nace la solicitud a la ONU: si el GIEI no regresa, que sean expertos recomendados por Naciones Unidas quienes den certeza de que el nuevo camino es el correcto.

“Lo que sí hemos solicitado al Alto Comisionado son expertos que recomiende Naciones Unidas para que puedan darse certeza de que este nuevo esquema de investigación que se está siguiendo es válido, está bien hecho y tiene las suficientes herramientas.”

REUTERS/Raquel Cunha
REUTERS/Raquel Cunha

La herida aún no ha cerrado

Han pasado más de 11 años y ninguno de los 43 estudiantes ha sido encontrado. México acumula más de 125.287 personas desaparecidas, según el registro de la Secretaría de Gobernación según el Registro Nacional. Ayotzinapa sigue siendo la herida más visible de todas ellas. Los expertos de la ONU, si llegan, tendrán mucho trabajo por delante.

La presidenta asegura que hay una metodología distinta, sin embargo, organizaciones como “A dónde van los desaparecidos” y algunos padres de familia advierten que las detenciones recientes apuntan nuevamente a Guerreros Unidos como responsables Únicos y al basurero de Cocula como destino final —la misma “verdad histórica” que el GIEI desmontó hace una década y que los tribunales desestimaron por haberse obtenido bajo tortura—. La pregunta que varios expertos hacen en voz baja: ¿Están abriendo nuevas líneas de investigación, o están reforzando las mismas que ya fracasaron?

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