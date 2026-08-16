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Detienen a dos policías municipales de Acapulco por homicidio calificado

La Fiscalía del Estado ejecutó órdenes de aprehensión contra Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N”; durante el operativo fue asegurada una patrulla

Las capturas fueron dadas a conocer por la Fiscalía del estado este 15 de agosto. Crédito: FGE Guerrero
Las capturas fueron dadas a conocer por la Fiscalía del estado este 15 de agosto. Crédito: FGE Guerrero
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) aprehendió a dos policías municipales de Acapulco por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de un hombre identificado como Carlos “N”, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 10 de agosto de 2026 en la colonia Unidad Ciudadana del mismo municipio donde laboraban.

Los servidores públicos, identificados como Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N”, quedaron a disposición del Juez de Control que los requiere, ante quien se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Durante el operativo fue asegurada una patrulla perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Acapulco, presuntamente vinculada con los hechos. La detención se realizó mediante acciones coordinadas entre la FGE, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

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La FGE acreditó la participación de los imputados mediante actos de investigación

Los actos de investigación de la FGE permitieron establecer la probable participación de Manuel Alejandro “N” y Ricardo “N” en el homicidio y obtener de la autoridad judicial las órdenes de aprehensión correspondientes. La fiscalía no precisó la naturaleza de las diligencias que llevaron a identificar a los dos elementos como probables responsables.

El homicidio de Carlos “N” ocurrió el 10 de agosto de 2026. La víctima fue localizada sin vida en la colonia Unidad Ciudadana, sin que el comunicado oficial revelara las circunstancias exactas del crimen ni la causa de muerte. Cabe señalar que las autoridades tampoco informaron cuál fue la presunta participación de cada elemento en el homicidio.

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Tras las capturas, la FGE reafirmó en un comunicado su compromiso con el acceso a la justicia y el combate a la impunidad en el estado de Guerrero.

La SSP Municipal reconoció la gravedad de los hechos y ofreció colaboración plena con la fiscalía

Una hora después de que la FGE confirmara las capturas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Municipio de Acapulco emitió un comunicado en el que reconoció que los hechos “son graves y no serán minimizados”, aunque aclaró que no representan el actuar de toda la corporación. La dependencia subrayó que en la Policía Municipal no habrá tolerancia para actos de corrupción, abuso de autoridad o complicidad.

La SSP señaló que desde el inicio de la actual administración se estableció como prioridad avanzar hacia una institución transparente y sujeta a procesos de evaluación, supervisión y rendición de cuentas. Bajo esa visión, indicó, se abrieron mecanismos internos para identificar y erradicar conductas que se aparten de los principios de legalidad y honestidad.

Comunicado de la Secretaría de Seguridad Municipal tras las detenciones de los elementos de la corporación. Crédito: SSP Acapulco
Comunicado de la Secretaría de Seguridad Municipal tras las detenciones de los elementos de la corporación. Crédito: SSP Acapulco

La dependencia se comprometió a proporcionar toda la información requerida por la FGE y a mantener colaboración plena durante el desarrollo de las investigaciones, con respeto a las atribuciones de la autoridad ministerial y al debido proceso.

Portar el uniforme, sostuvo la dependencia, “representa la responsabilidad de proteger a la ciudadanía y actuar siempre dentro del marco legal; cualquier elemento que traicione esa encomienda deberá responder ante las instancias correspondientes”.

Quién está al frente de la seguridad en Acapulco

Federico Argumedo Rodríguez asumió la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco el pasado 2 de marzo de 2026, tras recibir el nombramiento oficial con el voto unánime del Cabildo. La presidenta municipal Abelina López Rodríguez tomó protesta al nuevo secretario y destacó su experiencia en seguridad pública como el factor determinante para su elección.

Federico Argumedo Rodríguez recibe su nombramiento oficial de manos de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el 2 de marzo de 2026. Crédito: Gobierno de Acapulco
Federico Argumedo Rodríguez recibe su nombramiento oficial de manos de la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez, el 2 de marzo de 2026. Crédito: Gobierno de Acapulco

Argumedo Rodríguez relevó en el cargo a Eduardo Arturo Bailleres Mendoza. Cuenta con más de 20 años de experiencia en seguridad pública, según señaló el regidor José Ángel Mejía Álvarez durante la ceremonia de toma de protesta.

El nuevo secretario presentó un plan de trabajo basado en inteligencia territorial, proximidad social, coordinación interinstitucional y respeto a los derechos humanos. Su diagnóstico delictivo para el periodo 2024-2025 identificó como principales problemas el homicidio doloso, la extorsión, el robo con violencia, la violencia familiar y los delitos contra el sector turístico.

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