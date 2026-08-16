Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se abrió la cabeza a golpes con una cubeta

La nueva etapa del actor en televisión hace eco de una de las postales más polémicas de su extensa trayectoria en los realities. (Especial)

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La llegada de Rafael Mercadante como nuevo integrante de La Granja VIP 2 trae de vuelta uno de los momentos más extremos y recordados de la televisión mexicana.

Su paso por los realities no sólo estuvo marcado por competencias, sino también por episodios inesperados que pusieron a prueba su resistencia física y emocional.

El anuncio de la integración de Rafa al reality se dio en plena transmisión del Atlante vs Toluca junto a Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Álves Zague. (X/ @lagranjavipmx)

El incidente en “La Isla 2012”, donde se golpeó la cabeza con una cubeta hasta desangrarse, quedó grabado en la memoria del público. La anécdota retrata el nivel de presión que enfrentan quienes participan en este tipo de programas.

Rafa Mercadante en La Isla 2012

La experiencia de Rafa Mercadante en el reality fue desafiante desde el primer día. El ambiente competitivo y las condiciones adversas incrementaron el desgaste entre los integrantes del programa.

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Rafa Mercadante integró el equipo de los Famosos , junto a Mariana Torres , Yanilen Díaz , Julia Orayen , Jorge “Travieso” Arce y Rafael “Juanito” Acosta .

Durante una prueba, el mecanismo de una regadera falló y Mercadante , frustrado y bajo el lema de “nos estamos partiendo el alma” , tomó la cubeta destinada a llenarse de agua y la golpeó repetidas veces contra su propia cabeza .

La acción le causó una herida considerable, lo que provocó que sus compañeros solicitaran asistencia médica inmediata.

El incidente de Rafa Mercadante en La Isla 2012 ocurrió cuando se golpeó la cabeza con una cubeta por la frustración durante una prueba. (Captura de video)

Asíl episodio se volvió uno de los más recordados del reality, evidenciando el nivel de exigencia al que se enfrentan los concursantes.