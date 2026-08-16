México
Agregar Infobae enGoogle

Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se abrió la cabeza a golpes con una cubeta

El episodio vivido hace más de diez años en La Isla: El Reality reavivó el recuerdo de los fans tras la confirmación del arribo del conductor

La nueva etapa del actor en televisión hace eco de una de las postales más polémicas de su extensa trayectoria en los realities. (Especial)
La nueva etapa del actor en televisión hace eco de una de las postales más polémicas de su extensa trayectoria en los realities. (Especial)
Guardar

La llegada de Rafael Mercadante como nuevo integrante de La Granja VIP 2 trae de vuelta uno de los momentos más extremos y recordados de la televisión mexicana.

Su paso por los realities no sólo estuvo marcado por competencias, sino también por episodios inesperados que pusieron a prueba su resistencia física y emocional.

El anuncio de la integración de Rafa al reality se dio en plena transmisión del Atlante vs Toluca junto a Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Álves Zague. (X/ @lagranjavipmx)
El anuncio de la integración de Rafa al reality se dio en plena transmisión del Atlante vs Toluca junto a Christian Martinoli, Luis García y Luis Roberto Álves Zague. (X/ @lagranjavipmx)

El incidente en “La Isla 2012”, donde se golpeó la cabeza con una cubeta hasta desangrarse, quedó grabado en la memoria del público. La anécdota retrata el nivel de presión que enfrentan quienes participan en este tipo de programas.

Rafa Mercadante en La Isla 2012

La experiencia de Rafa Mercadante en el reality fue desafiante desde el primer día. El ambiente competitivo y las condiciones adversas incrementaron el desgaste entre los integrantes del programa.

PUBLICIDAD

  • Rafa Mercadante integró el equipo de los Famosos, junto a Mariana TorresYanilen DíazJulia OrayenJorge “Travieso” Arce y Rafael “Juanito” Acosta.
  • Durante una prueba, el mecanismo de una regadera falló y Mercadante, frustrado y bajo el lema de “nos estamos partiendo el alma”, tomó la cubeta destinada a llenarse de agua y la golpeó repetidas veces contra su propia cabeza.
  • La acción le causó una herida considerable, lo que provocó que sus compañeros solicitaran asistencia médica inmediata.
El incidente de Rafa Mercadante en La Isla 2012 ocurrió cuando se golpeó la cabeza con una cubeta por la frustración durante una prueba. (Captura de video)
El incidente de Rafa Mercadante en La Isla 2012 ocurrió cuando se golpeó la cabeza con una cubeta por la frustración durante una prueba. (Captura de video)

Asíl episodio se volvió uno de los más recordados del reality, evidenciando el nivel de exigencia al que se enfrentan los concursantes.

Temas Relacionados

Rafa MercadanteLa Granja VIP 2La Granja VIP 2026La Islamexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en el Valle de México

EN VIVO | Bloqueos, accidentes viales y manifestaciones hoy 15 de agosto

La marca que persigue Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

El mexicano persigue la marca pese a no tener un monoplaza desarrollado aún

La marca que persigue Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Morena convoca a más de 200 asambleas informativas arranca con discurso de soberanía y golpeteo de la derecha

La visa cancelada de Andrés Manuel López Beltrán ha generado presión al oficialismo, por lo que comenzó a reforzar sus bases en el país

Morena convoca a más de 200 asambleas informativas arranca con discurso de soberanía y golpeteo de la derecha

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Las víctimas fueron atacadas cuando circulaban en un automóvil por la avenida José Aguilar Barraza

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 15 de agosto: Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico

Ataque armado frente a Palacio de Gobierno en Culiacán deja dos muertos

Ronald Johnson celebra ejercicio militar conjunto en la frontera Juárez-El Paso: “Juntos somos más fuertes frente a los cárteles”

Marina decomisa 1.9 toneladas de cocaína en el Pacífico: el cargamento vale más de 405 millones de pesos

No solo a Andy López Beltrán: aseguran que visa estadounidense también fue revocada a otros dos hijos de AMLO

ENTRETENIMIENTO

Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se rompió la cabeza a golpes con una cubeta

Así fue el día en que Rafa Mercadante, nuevo integrante de La Granja VIP 2, se rompió la cabeza a golpes con una cubeta

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: inicia nueva dinámica sabatina

Confirmado: Rafael Mercadante es el nuevo integrante de La Granja VIP 2

Elisa Vicedo anuncia que va a juicio contra Eduardo Carabajal tras ocho años de proceso legal

Preventa de boletos de Avengers: Doomsday genera confusión en los mexicanos: ¿y la venta en el país?

DEPORTES

Atlante vs. Toluca EN VIVO: últimos 15 minutos de partido y el dramatismo aumenta en el Azteca

Atlante vs. Toluca EN VIVO: últimos 15 minutos de partido y el dramatismo aumenta en el Azteca

La marca que persigue Checo Pérez en la temporada 2026 de la Fórmula 1

Entre leyendas del Toros Neza: el “Piojo” Herrera manda mensaje al “Turco” Mohamed para el Atlante vs Toluca

“Nefasto el periodismo de este país”: Brian Rodríguez arremete contra medios mexicanos por rumores sobre su salario en América

Rayo McQueen se suma a la Fórmula 1 para desafiar a Checo Pérez