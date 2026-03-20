México

Tras incidente carretero y ponerse nervioso, detienen a hombre con más de 30 kilos de metanfetamina en Baja California

El conductor de la unidad, Ezequiel “N”, es identificado como un posible generador de violencia

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El sujeto capturado tiene 25
El sujeto capturado tiene 25 años (SSC-BC)

Un hombre que casi provoca un accidente carretero en Baja California fue detenido tras mostrar una actitud nerviosa ante los agentes de seguridad, quienes le hallaron más de 30 kilogramos de metanfetamina, razón por la que fue detenido.

El 19 de marzo la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSC-BC) informó sobre la detención de Ezequiel “N”, un sujeto de 25 años de edad originario de Tijuana y quien es identificado como posible generador de violencia.

Manejaba un vehículo con rótulos de transporte público

Las acciones fueron realizadas el 18 de marzo, cuando los agentes observaron una vagoneta Toyota con placas fronterizas y número de taxi, unidad que iba a exceso de velocidad. El chofer perdió el control y casi provoca un accidente con otros vehículos del lugar.

La detención fue realizada por
La detención fue realizada por elementos de FESC (SSCBC)

Al final, el conductor puso freno a ml unidad y hasta trató de poner en marcha el vehículo en más de una ocasión, pero finalmente fue detenido debido a que los uniformados hallaron tres cajas de cartón que contenían 144 bolsas de plástico en las que había una sustancia granulada con las características de la metanfetamina, las cuales dieron un peso de 39 kilos 580 gramos.

“La autoridad estatal identificó al tripulante como Oscar Ezequiel “N”, de 25 años y originario de Tijuana. Al abordarlo, el sujeto mostró signos de nerviosismo, frotándose las manos de manera constante, incluso intentando encender el vehículo en repetidas ocasiones, lo que obligó a los oficiales a extremar precauciones", es parte del reporte de los hechos.

Fueron elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) los que arrestaron al hombre en la colonia El Florido 1ra Sección. La detención del sujeto con el cargamento de droga representa que salgan de circulación miles de dosis de narcóticos, señalan las autoridades.

Para realizar el arresto los agentes estatales contaron con el apoyo de efectivos del Ejército, los cuales se encargaron de la seguridad perimetral.

Por su parte, la persona capturada, el vehículo y la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de que sea integrada la carpeta de investigación correspondiente.

Arrestan en la frontera a exfuncionario por transporte de metanfetamina

En otras acciones, el pasado 16 de marzo fue informada la detención de Fernando Luis Esquer Díaz, quien en su momento fue director de Servicios Generales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI).

Parte del documento judicial
Parte del documento judicial (Captura de pantalla)

Dicho sujeto fue asegurado por elementos de seguridad fronterizos de Estados Unidos por llevar casi 70 kilos de metanfetamina. Reportes periodísticos detallan que el hombre fue asegurado cuando trató de pasar de Mexicali a territorio estadounidense usando una camioneta GMC en la que fue detectada la droga.

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