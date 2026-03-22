Suprema Corte redefine pagos de Infonavit: así tu crédito hipotecario quedará protegido si estás incapacitado

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo clave que beneficia a miles de trabajadores con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), al permitir la suspensión de descuentos salariales cuando una persona esté incapacitada.

Esta decisión redefine la forma en que se pagan los créditos hipotecarios en México y ofrece mayor protección económica a quienes atraviesan problemas de salud.

¿Qué resolvió la Suprema Corte sobre el Infonavit?

La SCJN determinó que los descuentos al salario para pagar un crédito del Infonavit pueden suspenderse temporalmente cuando el trabajador se encuentre incapacitado o no esté percibiendo ingresos debido a una ausencia justificada por motivos de salud.

En ese sentido, el criterio establece que si no existe salario, no puede aplicarse un descuento automático, lo que evita afectaciones económicas indebidas para los trabajadores en situaciones vulnerables.

¿Por qué cambia esta decisión los créditos hipotecarios?

Antes de este fallo, la ley obligaba en algunos casos a mantener los descuentos incluso sin salario, lo que generaba problemas como:

Acumulación de deudas sin conocimiento del trabajador

Afectaciones al historial crediticio

Riesgo de caer en mora y pagar intereses adicionales

Ahora, con el nuevo criterio:

El patrón no está obligado a descontar ni aportar si no hay salario base

El trabajador no genera incumplimientos automáticos

Se evita una carga económica desproporcionada

Así quedará protegido tu crédito Infonavit

El fallo de la Suprema Corte establece que, durante el periodo en que un trabajador se encuentre incapacitado, los descuentos a su salario deben detenerse, lo que permite que su situación financiera no se deteriore mientras no percibe ingresos.

Esto implica que el crédito no se considera en incumplimiento automático ni afecta el historial crediticio del beneficiario, ya que la obligación de pago se ajusta a su condición real. Además, se mantiene intacto el derecho a la vivienda, sin generar presiones económicas adicionales en momentos de vulnerabilidad.

En otras palabras, el crédito no desaparece, pero se adapta temporalmente a la falta de ingresos, evitando deudas injustas.

¿Qué se considera incapacidad válida?

Para acceder a este beneficio, la incapacidad debe estar avalada por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y puede deberse a:

Enfermedad general

Riesgo de trabajo o accidente

Maternidad

Este documento médico certifica que el trabajador no puede laborar temporalmente, lo que activa la protección en su crédito hipotecario.

Impacto para trabajadores y empleadores

La resolución también brinda certeza tanto a trabajadores como a empleadores. En el caso de las empresas, se elimina la obligación de realizar descuentos o aportaciones cuando no existe un salario base, lo que reduce posibles conflictos laborales y otorga mayor claridad jurídica en la aplicación de la normativa.

Para los trabajadores, el impacto es significativo, ya que se protege su estabilidad financiera durante periodos de incapacidad, evitando que enfrenten deudas acumuladas o afectaciones a su historial crediticio en momentos en los que no cuentan con ingresos.

El fallo de la Suprema Corte marca un precedente importante en México al priorizar la realidad económica del trabajador sobre obligaciones automáticas.

Si tienes un crédito del Infonavit, esta decisión significa que tu vivienda y tu historial crediticio estarán protegidos mientras estés incapacitado, evitando deudas injustas en momentos en los que no percibes ingresos.