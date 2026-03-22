México

Por qué el huevo sigue siendo la opción más sana que existe para desayunar todos los días

Es un clásico para comer por las mañanas que no pasa de moda

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo se mantiene como uno de los alimentos más elegidos para iniciar la jornada debido a su aporte excepcional de nutrientes esenciales y su versatilidad en la cocina. El consumo diario de huevo ha sido objeto de numerosas investigaciones, que destacan su capacidad para proporcionar proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales sin necesidad de recurrir a suplementos adicionales.

Quienes buscan mantener una dieta equilibrada encuentran en el huevo una solución práctica y económica. El equilibrio entre proteínas, grasas y micronutrientes convierte al huevo en una fuente nutricional completa, capaz de adaptarse tanto a dietas de control de peso como a planes de aumento muscular o alimentación infantil.

Fuente de proteínas completas y micronutrientes clave

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, lo que favorece el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. Una sola unidad aporta aproximadamente 6 gramos de proteína altamente biodisponible, superando a muchas alternativas vegetales y animales. Además, el huevo incluye cantidades significativas de colina, un nutriente que contribuye a la función cerebral y al metabolismo celular. Su perfil nutricional se completa con vitaminas A, D, E, B12 y minerales como el hierro, el zinc y el selenio.

Bajo impacto calórico y saciedad prolongada

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra ventaja destacada del huevo es su bajo aporte calórico en relación a la cantidad de nutrientes presentes. Un huevo grande contiene cerca de 70 calorías, permitiendo su inclusión en desayunos ligeros o más elaborados. Gracias a su composición, el huevo promueve una sensación de saciedad que ayuda a controlar el apetito a lo largo del día. Este efecto resulta útil para quienes buscan regular su ingesta calórica sin perder energía ni concentración durante la mañana.

Mitos y realidades sobre el colesterol

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años se atribuyó al huevo un impacto negativo sobre los niveles de colesterol en sangre. Las investigaciones recientes han demostrado que el consumo moderado de huevo no eleva el riesgo cardiovascular en personas sanas. El organismo regula la producción de colesterol de manera interna, por lo que el aporte proveniente del huevo tiende a tener una influencia limitada en el perfil lipídico general. Además, el huevo contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que contribuyen a la salud visual y la protección celular.

El huevo sigue consolidando su lugar como una de las opciones más saludables y versátiles para el desayuno diario, respaldado por su densidad nutricional, su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones y el aval de la investigación científica.

Temas Relacionados

HuevoDesayunoProteínaSaludablemexico-noticias

Más Noticias

La razón por la que un plátano es un excelente pre-entreno antes de ir al gimnasio

La energía que necesitas para darlo todo podría estar en esta fruta

La razón por la que

Pumas vs América EN VIVO: las Águilas buscarán igualar en unidades a los universitarios en el Clásico Capitalino

Sigue el minuto a minuto del Clásico Capitalino en la Jornada 12 de la Liga MX en directo desde el Estadio Olímpico Universitario

Pumas vs América EN VIVO:

Temperaturas en Bahía de Banderas: prepárate antes de salir de casa

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Temperaturas en Bahía de Banderas:

Pronóstico del clima en Culiacán Rosales este 22 de marzo: temperatura, lluvias y viento

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Pronóstico del clima en Culiacán

Previsión meteorológica del tiempo en Puebla de Zaragoza para este 22 de marzo

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Previsión meteorológica del tiempo en
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR devolverá inmuebles incautados a

FGR devolverá inmuebles incautados a Sandra Ávila Beltrán, la “Reina del Pacífico”, vinculada al Cártel de Sinaloa

Procesan a 9 integrantes del Cártel de los Beltrán Leyva detenidos en Culiacán, Sinaloa, tras enfrentamiento con marinos

Desde lanzacohetes hasta minas terrestres: acusan en EEUU a un ciudadano búlgaro de proveer armas al CJNG

Éstas son las razones por las que grupos criminales de 11 países operan en México, según experto

Departamento de Justicia de EEUU pide desestimar apelación de García Luna para disminuir su condena

ENTRETENIMIENTO

Camila Flamenco lo cuenta todo

Camila Flamenco lo cuenta todo sobre “Tacones Altos”

Flor Vigna destapa supuestas condiciones ocultas de Alana Flores para no bajarse de Supernova Génesis 2026

Juego de Voces 2026: ellos son todos los artistas que forman parte de la temporada “Hermanos y Rivales”

Alejandra Vera habla de “IA: Instrucciones para un ascenso”, la obra de teatro sobre Inteligencia Artificial y el mundo “godín”

Esposo de Ana Bárbara evade a la prensa ante preguntas sobre su supuesta infidelidad con la periodista Adri Toval

DEPORTES

Pumas vs América EN VIVO:

Pumas vs América EN VIVO: las Águilas buscarán igualar en unidades a los universitarios en el Clásico Capitalino

Sultanes Femenil hace historia y consigue su primer campeonato en la Serie de la Reina 2026

Monterrey vs Chivas EN VIVO: ya lo gana el Guadalajara 3-1 en el Estadio BBVA

¿Por qué la árbitra Karen Díaz le rechazó el saludo a Nicolás Larcamón?

Santiago Giménez vuelve a jugar con el AC Milan: así se vivió su regreso a las canchas