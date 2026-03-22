Por qué el huevo sigue siendo la opción más sana que existe para desayunar todos los días

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El huevo se mantiene como uno de los alimentos más elegidos para iniciar la jornada debido a su aporte excepcional de nutrientes esenciales y su versatilidad en la cocina. El consumo diario de huevo ha sido objeto de numerosas investigaciones, que destacan su capacidad para proporcionar proteínas de alta calidad, vitaminas y minerales sin necesidad de recurrir a suplementos adicionales.

Quienes buscan mantener una dieta equilibrada encuentran en el huevo una solución práctica y económica. El equilibrio entre proteínas, grasas y micronutrientes convierte al huevo en una fuente nutricional completa, capaz de adaptarse tanto a dietas de control de peso como a planes de aumento muscular o alimentación infantil.

Fuente de proteínas completas y micronutrientes clave

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El huevo contiene proteínas con todos los aminoácidos esenciales, lo que favorece el desarrollo y mantenimiento de la masa muscular. Una sola unidad aporta aproximadamente 6 gramos de proteína altamente biodisponible, superando a muchas alternativas vegetales y animales. Además, el huevo incluye cantidades significativas de colina, un nutriente que contribuye a la función cerebral y al metabolismo celular. Su perfil nutricional se completa con vitaminas A, D, E, B12 y minerales como el hierro, el zinc y el selenio.

Bajo impacto calórico y saciedad prolongada

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Otra ventaja destacada del huevo es su bajo aporte calórico en relación a la cantidad de nutrientes presentes. Un huevo grande contiene cerca de 70 calorías, permitiendo su inclusión en desayunos ligeros o más elaborados. Gracias a su composición, el huevo promueve una sensación de saciedad que ayuda a controlar el apetito a lo largo del día. Este efecto resulta útil para quienes buscan regular su ingesta calórica sin perder energía ni concentración durante la mañana.

Mitos y realidades sobre el colesterol

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Durante años se atribuyó al huevo un impacto negativo sobre los niveles de colesterol en sangre. Las investigaciones recientes han demostrado que el consumo moderado de huevo no eleva el riesgo cardiovascular en personas sanas. El organismo regula la producción de colesterol de manera interna, por lo que el aporte proveniente del huevo tiende a tener una influencia limitada en el perfil lipídico general. Además, el huevo contiene antioxidantes como la luteína y la zeaxantina, que contribuyen a la salud visual y la protección celular.

El huevo sigue consolidando su lugar como una de las opciones más saludables y versátiles para el desayuno diario, respaldado por su densidad nutricional, su capacidad de adaptarse a distintas preparaciones y el aval de la investigación científica.