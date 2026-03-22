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México apuesta por mayor concertación y solidaridad regional, afirma Juan Ramón de la Fuente desde la CELAC

El gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum continuará enviando ayuda humanitaria en solidaridad al pueblo de Cuba

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Juan Ramón de la Fuente
Juan Ramón de la Fuente confirmó que México mantendrá la ayuda humanitaria a Cuba. (Foto: SRE)

Desde la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), celebrada en Bogotá, Colombia, Juan Ramón de la Fuente, canciller mexicano, reafirmó que México apuesta por una mayor concertación y solidaridad regional.

Durante la reunión de ministras y ministros de Relaciones Exteriores, el funcionario subrayó la urgencia de fortalecer la acción colectiva frente a los desafíos globales que afectan a América Latina y el Caribe.

Un llamado a la acción colectiva

De la Fuente advirtió que los cambios globales impactan directamente en la vida cotidiana de los pueblos de la región, reflejándose en el precio de los alimentos, la escasez de medicamentos, vacunas y combustibles, así como en la precariedad de servicios básicos.

Ante este escenario, defendió la necesidad de articular respuestas más contundentes y solidarias. “Este sigue siendo un espacio para encontrar soluciones a muchos de esos retos comunes”, afirmó el canciller durante su intervención en la CELAC.

El secretario mexicano resaltó el avance logrado en ámbitos como el combate a la pobreza y el hambre, la mejora de los sistemas de salud y educación, el impulso al desarrollo científico y tecnológico, y la preparación ante desastres naturales.

(Foto: SRE)
(Foto: SRE)

La CELAC, recordó, representa el único mecanismo que reúne a todos los países de la región y ha permitido avances significativos en la cooperación.

México mantiene ayuda humanitaria a Cuba

Para México, la agenda regional prioriza la autonomía colectiva mediante el desarrollo de capacidades nacionales y regionales. De la Fuente delineó los principales ejes para consolidar la soberanía regional:

  • Seguridad alimentaria.
  • Mejor abastecimiento de vacunas y medicamentos.
  • Prevención y adecuada gestión ante desastres naturales.
  • Seguridad y transición energética.
  • Impulso a la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación.

El canciller reiteró el compromiso del país con la ayuda humanitaria dirigida al pueblo cubano y reafirmó los principios constitucionales de la política exterior mexicana: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de las controversias.

CELAC-África: cooperación y reconocimiento a la herencia

Durante el segmento CELAC-África, De la Fuente subrayó los lazos históricos, culturales y las aspiraciones de desarrollo conjunto entre ambas regiones, que suman más de dos mil millones de personas. “La herencia africana también forma parte de nuestra identidad cultural, particularmente en los estados de Guerrero, Oaxaca y Veracruz”, recordó el canciller.

En el contexto nacional, México reconoce más de 3 millones de personas afromexicanas, cuyos derechos se encuentran reflejados en la Constitución tras las reformas impulsadas durante los gobiernos de la Cuarta Transformación.

(Foto: SRE)
(Foto: SRE)

El humanismo mexicano, declaró el secretario, “coloca a las personas en el centro de toda acción pública, y asume que el desarrollo solo es real cuando alcanza a todas y todos, sin exclusiones”.

Entre las propuestas para la agenda birregional, el canciller planteó incorporar de manera transversal el liderazgo de las mujeres y la igualdad sustantiva. Además, invitó a los países de ambas regiones a participar en el próximo Mundial de Fútbol que se celebrará en México, destacando que el partido inaugural entre México y Sudáfrica simbolizará el espíritu de unión y la amistad entre los pueblos.

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