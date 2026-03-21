“La soberanía no se negocia”, afirma Claudia Sheinbaum desde Oaxaca en el marco del natalicio de Benito Juárez

Claudia Sheinbaum reitera que la soberanía de México no se negocia. (Foto: Presidencia)

Este 21 de marzo de 2026, se conmemora el natalicio de Benito Juárez, quien se mantuvo en la presidencia de México de 1858 a 1872. Es por eso que la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, recordó su 220 aniversario desde Oaxaca y haciendo una reflexión sobre su legado, resaltó:

“Nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula y la igualdad ante la ley nunca se posterga. Nos recuerda que las decisiones que transforman a una nación no son fáciles pero son necesarias”.

Sheinbaum destaca principios de gobernanzas

Ante el contexto nacional e internacional, donde el mandatario estadounidense, Donald Trump, ha ejercido mayor presión sobre México en temas sobre el crimen organizado y el aumento de aranceles, la presidenta lanzó un mensaje contundente:

“Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos, y frente a ellos el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que Gobernar es decidir con principios, que transformar es enfrentar resistencias".

(Foto: Presidencia)

Sheinbaum aseguró que su administración tiene presente los principios de Benito Juárez:

"Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad, vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular, Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México“.

Sheinbaum firma decreto por Margarita Maza Parada

La presidenta también firmó un decreto con el que se reconoce a Margarita Maza Parada como la primera embajadora histórica de México, por su labor diplomática y política en la causa republicana.

El gobierno anunció que, a partir de ahora, cada año estará dedicado a una mujer relevante en la historia de México, y en 2026 la elegida será Margarita Maza, cuyo nacimiento cumple doscientos años.

Destacó que la esposa de Benito Juárez desempeñó un rol fundamental durante la intervención francesa, ya que representó a México en el exterior en una etapa especialmente difícil.

En el evento también estuvo el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, quien respaldó el mensaje presidencial y subrayó la vigencia de los principios de soberanía y defensa de la República, además de reconocer el papel de Margarita Maza en la historia nacional.

(Foto: Presidencia)

El presidente municipal de Guelatao, Artemio Cortés Hernández, informó que la comunidad atraviesa un periodo de luto por el fallecimiento de cuatro personas en un accidente reciente y pidió guardar un minuto de silencio.

Señaló la necesidad de implementar plenamente la reforma constitucional en materia de derechos de pueblos indígenas y afromexicanos, y remarcó la importancia de atender las condiciones actuales de las comunidades, más allá del reconocimiento histórico.