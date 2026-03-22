Beatriz Paredes niega candidatura a la presidencia en el 2030

Beatriz Paredes aclara que una imagen viral en redes sociales difunde información falsa sobre ella y su futuro político. (Cuartoscuro)

Beatriz Paredes desmintió el 22 de marzo la veracidad de una imagen difundida en redes sociales, al aclarar que la información contenida en un mensaje publicado desde una cuenta que usaba su nombre era “absolutamente falsa”.

La exsenadora del PRI aseguró en su perfil oficial de X: “La única cuenta que tengo y manejo en X es esta, desde la que aclaro que lo ahí mencionado es absolutamente falso”.

En la imagen que desmintió Beatriz Paredes, la política presuntamente revelaba el secreto de que sería candidata por el PRI en el 2030. Crédito: X/@BeatrizParedes

En la imagen que desmintió Beatriz Paredes, la política supuestamente informaba que sería candidata a la presidencia de la república por el PRI en las elecciones del 2030. También pedía el apoyo del “pueblo de México”.

El texto desmentido por Paredes decía: “Me tenían prohibido decir esto, pero lo voy a decir: voy a ser candidata del PRI para el 2030, para luchar por la presidencia de la República Mexicana; espero que me apoyen, pueblo de México.”

El PRI presenta a los “defensores de México”

El PRI lanza la estrategia 'defensores de México' con cincuenta figuras clave que recorrerán diecisiete estados rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: X/@alitomorenoc)

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) anunció el pasado 18 de marzo su nueva estrategia electoral de cara a la elección de 2027, con el lanzamiento de los “defensores de México”, una estructura compuesta por cincuenta figuras que recorrerán los diecisiete estados donde se renovarán gubernaturas.

Según declaraciones de Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del tricolor, la organización activará sus recorridos en territorio “a partir de marzo”, con el objetivo de asegurar una presencia sostenida en municipios y distritos a lo largo de la contienda.

Durante el anuncio, Moreno Cárdenas detalló que la estructura partidista incluye “6 mil 432 defensores en 1 mil 802 alcaldías y 1 mil 547 en 300 distritos”, extendiendo la estrategia a todos los niveles de representación local y federal.

La magnitud de esta movilización es presentada por la dirigencia como el mayor despliegue territorial del partido en el ciclo electoral actual, situando así a la organización como un actor central del próximo proceso. Al mismo tiempo, Alito Moreno enfatizó la intención de construir “una estructura abierta a la ciudadanía”, replicando fórmulas similares a las implementadas por Movimiento Ciudadano y el PAN en campañas recientes.

Moreno llama a realizar coaliciones y bloques opositores

Moreno Cárdenas reitera la disposición del PRI a formar alianzas y coaliciones, pese al rechazo público de PAN y Movimiento Ciudadano. (Foto: X/@alitomorenoc)

Moreno, quien también ocupa una curul en el Senado, reunió a los integrantes de la estrategia conocidos como “Defensores de la Patria” para afinar la ruta de acción. Según publicó el propio dirigente en redes sociales, la actividad partidista comenzará de inmediato en territorio, involucrando líderes locales, comités directivos estatales y representantes de la sociedad civil vinculados al partido.

El presidente del PRI dijo: “Somos el partido que sabe trabajar el territorio, que sabe organizarse y que sabe estar cerca de la gente. Vamos a estar en cada municipio y en cada distrito, con presencia permanente y compromiso real, siempre de la mano de la ciudadanía”.

La apuesta del PRI contempla la formación de alianzas y coaliciones. Alito Moreno reiteró, durante el acto oficial, la disposición de su partido para construir bloques opositores de cara a 2027, a pesar de que el PAN y Movimiento Ciudadano han manifestado públicamente que no contemplan una coalición con el tricolor en próximas elecciones.

Moreno subrayó: “Eso lo va a dejar claro el PRI. Y quienes no quieran ir en coalición pensando en un cálculo electoral y no pensando en México, que le rindan cuentas a la sociedad”.