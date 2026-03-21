México

Alito Moreno se lanza contra Morena y Pío López Obrador por spot que exhibe a la oposición

El dirigente del PRI aseguró que el partido oficialista busca imponer acciones legales en contra de “la oposición, de comunicadores y medios de comunicación”

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Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), denunció una campaña de ataques y persecución por parte de Morena y el gobierno federal, tras la difusión de un spot que exhibe a figuras de la oposición.

El mensaje de Alito Moreno se difundió este 20 de marzo a través de sus redes sociales, donde rechazó los ataques dirigidos al PRI y a otros partidos opositores. Según el líder priista, las recientes campañas emprendidas por Morena, así como las decisiones del gobierno federal, buscan dividir y debilitar a la oposición en el contexto de las próximas elecciones de 2027.

Moreno calificó estas acciones como “una campaña brutal de persecución y censura contra toda la oposición”, resaltando el uso de los tiempos oficiales del Estado para atacar a adversarios políticos.

El spot de Morena y la reacción opositora

El spot en cuestión, titulado “Por el Bien”, muestra imágenes del expresidente Enrique Peña Nieto, así como de exgobernadores vinculados a los partidos Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD), empresarios como Ricardo Salinas Pliego. En el video, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, cuestiona a la audiencia sobre su postura política.

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió el 3 de marzo que este promocional puede permanecer al aire, argumentando que en el contexto de campañas y debates políticos, las expresiones partidistas están protegidas, siempre que no constituyan calumnias directas contra personas específicas.

Alito Moreno advirtió que Morena
Alito Moreno advirtió que Morena podría estar preparando acciones legales en contra de la oposición. (X/@PRI_Nacional)

La decisión del INE reavivó la discusión sobre los límites entre la libertad de expresión política y la protección de la reputación individual. Expertos en derecho electoral han advertido que este tipo de conflictos aumentará conforme se acerquen las elecciones de 2027.

  • El spot incluye imágenes de figuras opositoras y empresarios.
  • La presidenta de Morena pregunta: “¿Y tú de qué lado estás?”
  • El INE determinó que el material no incurre en calumnias directas.

Moreno criticó que el gobierno federal utilice recursos públicos para confrontar a medios de comunicación internacionales, en particular a Fox News, y calificó esa estrategia como “incompetente”.

El dirigente priista vinculó estos hechos con una supuesta intención de intimidar a comunicadores y medios críticos, asegurando que se preparan nuevas acciones legales contra la oposición y periodistas. “Así actúan las dictaduras. Persiguen, censuran y reprimen a quienes piensan distinto”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas.

Caso Pío López Obrador: cierre judicial y polémica

En su mensaje, Moreno Cárdenas también cuestionó la resolución del Tribunal Electoral sobre el caso de Pío López Obrador y David León, relacionado con la entrega de sobres con dinero en 2020.

(Impresión de pantalla)
(Impresión de pantalla)

El 18 de marzo, el tribunal cerró el caso, al considerar que los videos difundidos no constituyen prueba suficiente y que no existen elementos para demostrar que los recursos hayan llegado a campañas de Morena o a Andrés Manuel López Obrador.

El asunto fue impugnado por Federico Döring bajo el registro “SUP-RAP-1316/2025”, solicitando una investigación más amplia. Cabe destacar que los videos originales fueron publicados por el periodista Carlos Loret de Mola en la plataforma Latinus.

David León sostuvo que los recursos entregados a Pío López Obrador eran para proyectos personales, mientras que el propio Pío López Obrador negó que ese dinero fuera utilizado para financiar campañas políticas.

Loret mostró los videos donde
Loret mostró los videos donde Pío recibe dinero clandestinamente para su hermano AMLO. Foto: YT/Latinus_us

Alejandro Moreno Cárdenas advirtió que desde el PRI se continuará denunciando los abusos y defendiendo los derechos políticos y la libertad de prensa ante instancias nacionales e internacionales.

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