México

Incendio en Xochimilco arrasa 8 hectáreas en Ciénega Grande: así fue controlado el fuego

En menos de seis horas, 42 elementos de seis dependencias lograron extinguir un siniestro que amenazó uno de los ecosistemas más frágiles de la capital

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Este sábado 21 de marzo, se detectó un incendio en el paraje Ciénega Grande, ubicado en la alcaldía de Xochimilco, una de las zonas de mayor valor ambiental de la Ciudad de México.

La alarma se activó de inmediato y en menos de una hora las primeras brigadas ya estaban en el terreno, iniciando una carrera contra el fuego que se extendería hasta entrada la noche.

Respuesta coordinada en tiempo récord

A las 16:25 horas llegaron al sitio los primeros equipos de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), a través de la DGCORENADR y la DGSANPAVA. Tres minutos después comenzaron formalmente las labores de combate. Para las 18:30 horas, el incendio ya estaba controlado; a las 20:30 se había alcanzado un 90 por ciento de liquidación y a las 22:09 horas se confirmó la extinción total.

Poco más de seis horas desde la detección hasta la extinción completa, en un ecosistema donde cada minuto cuenta.

42 elementos, seis dependencias y una sola misión

El operativo reunió a 42 personas provenientes de distintas instituciones: brigadas de la DGCORENADR y la DGSANPAVA, personal de Protección Civil de Xochimilco, el Heroico Cuerpo de Bomberos, la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC). Se contó además con el apoyo de pipas de agua y unidades especializadas para el tipo de terreno.

Casi ocho hectáreas de tule, el saldo del siniestro

A pesar de la rapidez en la respuesta, el incendio dejó una afectación de aproximadamente 7.95 hectáreas de vegetación tipo tule, una planta acuática característica de los humedales de Xochimilco y pieza clave del equilibrio ecológico de la zona chinampera, Patrimonio de la Humanidad.

Un llamado urgente a cuidar las zonas de conservación

La SEDEMA reconoció públicamente el trabajo articulado de todas las brigadas participantes y aprovechó el incidente para lanzar un llamado directo a la ciudadanía: evitar el uso de fuego en zonas de conservación y reportar de forma inmediata cualquier conato de incendio a las autoridades competentes.

Xochimilco no es solo un destino turístico. Es un ecosistema vivo que la ciudad tiene la responsabilidad de proteger, y cuya preservación depende tanto de la acción institucional como de la conciencia colectiva.

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