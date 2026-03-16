Lealtades, presión de rivales y posible contraataque: los tres frentes del CJNG tras la caída de “El Mencho”

Nuevas rutas, alianzas y guerras del Cártel Jalisco Nueva Generación (Foto: Jovany Pérez Silva/Infobae México)

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder histórico del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha abierto un periodo de tensión e incertidumbre dentro de una de las organizaciones criminales consideradas de las más poderosas de México y el mundo.

La estructura del cártel enfrentaría ahora un proceso de reacomodo marcado por tres frentes clave: la verificación de lealtades entre sus aliados, la presión de grupos rivales que buscan avanzar sobre su territorio y la preparación de un posible contraataque.

Revisión de lealtades

El primer movimiento sería la revisión de lealtades (Infobae México/Jovani Pérez)

Según explicó el analista en seguridad David Saucedo, en entrevista con La Saga de Adela Micha, la nueva dirigencia del Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó una especie de revisión interna para determinar qué aliados y operadores continúan siendo leales a la organización tras la muerte de “El Mencho”.

El especialista apunta a que la red criminal del CJNG fue construida a partir de negociaciones directas encabezadas por Oseguera con alcaldes, jefes policiacos, empresarios y líderes de células criminales en distintas regiones del país. Ante su ausencia, explicó Saucedo, la nueva cúpula busca confirmar quiénes mantienen su respaldo a la organización.

El experto advirtió que los nuevos mandos podrían imponer pruebas de lealtad a operadores clave para detectar posibles deserciones o cambios de bando. “Si descubren alguna muestra de deslealtad, inicia una cacería de brujas. Basta con que se dé un ejemplo de lo que puede pasar a un grupo o liderazgo traidor para que todos los demás se alineen”, advirtió.

La presión de los rivales

CSRL podrían aprovechar el momento. (Especial)

Mientras el CJNG se reagrupa internamente, organizaciones rivales han comenzado a movilizarse en las fronteras de su territorio.

Saucedo señaló que grupos como el Cártel Santa Rosa de Lima en Guanajuato, Cárteles Unidos en Michoacán y La Mayiza en el noreste han incrementado su presencia, aprovechando la aparente inestabilidad derivada de la muerte de Oseguera.

Estos movimientos sugieren una posible coordinación para lanzar ataques simultáneos y disputar territorios donde la influencia del CJNG ha sido dominante. Saucedo apuntó que las dependencias del gabinete de seguridad ya monitorean el avance de estos grupos, que ven en la transición del liderazgo una oportunidad para reposicionarse y que reconfigurarían el mapa criminal.

Por otro lado, el experto advierte que hay un riesgo de que grupos previamente aliados, como Los Chapitos u otras células en Michoacán, decidan buscar autonomía, lo que podría traducirse en nuevos brotes de violencia en diversas regiones.

Preparación de un contraataque

El CJNG se estaría preparando para contraatacar Jovani Pérez / Infobae México

Además de las amenazas externas, el CJNG enfrenta la necesidad de demostrar capacidad de respuesta. Según Saucedo, existen indicios de que el grupo criminal está acumulando de armas, municiones y concentrando fuerzas en varias regiones, lo que apunta a la preparación de un contraataque o, al menos, la construcción de una “muralla defensiva” para evitar embestidas de organizaciones rivales.

“Pareciera que sí hay movimientos que hacen suponer que va a haber un contraataque del CJNG en algunas regiones de México”, sostuvo Saucedo.

Algunas fuentes en el gabinete de seguridad interpretan estos movimientos como una estrategia ofensiva, mientras otras los leen como una reacción defensiva ante el vacío dejado por la caída del líder.

El CJNG, conocido por su capacidad de reacción violenta y rápida movilización de recursos, busca enviar una señal de fuerza tanto a sus integrantes como a sus enemigos, precisa Saucedo.

El operativo en el que cayó El Mencho

Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", exlíder del CJNG.(AFP/Redes sociales)

Nemesio Oseguera Cervantes, considerado el criminal más buscado de México y Estados Unidos, falleció el 22 de febrero pasado tras un operativo militar en un exclusivo club campestre de Tapalpa, Jalisco. La intervención, basada en inteligencia mexicana y estadounidense, culminó con un enfrentamiento en el que Oseguera resultó herido e intentó huir, falleciendo durante su traslado a un hospital.

El sepelio se realizó bajo estrictas medidas de seguridad en Zapopan, con presencia militar y un despliegue inusual de arreglos florales. El CJNG respondió con bloqueos, incendios y ataques en 20 de los 32 estados del país, dejando más de 70 muertos.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la entrega del cuerpo a los familiares tras pruebas genéticas, y el gobierno investiga a posibles sucesores entre los líderes regionales identificados.

Las autoridades han identificado al menos cuatro líderes regionales como posibles sucesores, aunque expertos añaden un quinto perfil.

Con recompensas de hasta 5 millones de dólares, sanciones del Departamento del Tesoro y otros perfiles que todavía escapan al escrutinio internacional, así se configura el mapa de los posibles sucesores de “El Mencho” dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación tras su muerte en Jalisco. (Anayeli Tapia/Infobae)

Entre los nombres que suenan para suceder a “El Mencho” están:

1. Juan Carlos Valencia González, “El 03”

Hijastro de “El Mencho” e hijo de Rosalinda González Valencia, pieza central en el aparato financiero del cártel.

Ha ocupado cargos estratégicos, liderando el Grupo Élite, brazo armado del CJNG.

Coordinador de operaciones en el sureste de Jalisco y Colima.

Acusado en un tribunal de Washington por tráfico de cocaína y metanfetaminas.

Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

2. Audias Flores Silva, “El Jardinero”

Líder regional con influencia en Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Operador clave en alianzas estratégicas, incluso con facciones del Cártel de Sinaloa.

Destaca por su bajo perfil y capacidad de negociación.

Recompensa de 5 millones de dólares en Estados Unidos y sancionado por el Departamento del Tesoro por producción de metanfetamina.

3. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo” o “El 090”

Dirigía el centro de adiestramiento criminal conocido como Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

Responsable de la célula GEDDRI, vinculada a asesinatos y desapariciones de alto impacto.

Sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2025 por violencia extrema y actividades criminales.

Sus activos en EEUU están congelados y cualquier transacción con él está prohibida.

4. Ricardo Ruiz Velasco, “El Doble R” o “El R2”

Alto mando y comandante del CJNG, cercano a “El Mencho”.

Implicado en asesinatos de alto perfil, feminicidios y atentados contra funcionarios y civiles.

Responsable de la propaganda y comunicación pública del cártel.

Sancionado por el Tesoro de Estados Unidos en 2025, con bienes congelados.

5. Heraclio Guerrero Martínez, “El Tío Lako”

Líder de la facción “Los Guerreros” y operador en la frontera Michoacán-Jalisco.

Controla esquemas de robo de combustible y financiamiento alternativo.

Mantiene un perfil más regional y bajo, lo que le ha permitido evitar, por ahora, sanciones o recompensas por parte de Estados Unidos.