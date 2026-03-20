Con dron Predator de la CIA, así “cazaron” a ‘El Mencho’ en su guarida en Tapalpa

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, marcó un punto de inflexión en la cooperación entre México y Estados Unidos. (Anayeli Tapia/Infobae)

El operativo que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), marcó un precedente en la cooperación de inteligencia entre México y Estados Unidos.

De acuerdo con información publicada por The Wall Street Journal, la utilización de un dron MQ-9 Predator B, de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), fue decisiva para ubicar y confirmar la identidad del capo en una zona rural de Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

Así fue el operativo

El dron MQ-9 Predator B, conocido también como Reaper, realizó patrullajes continuos sobre los estados de Colima, Nayarit y Jalisco durante varios días previos a la intervención en tierra. Según detalló The Wall Street Journal, el dron fue desplegado a petición del gobierno mexicano y transmitió imágenes en tiempo real a los centros de mando.

Los sensores electro-ópticos e infrarrojos del MQ-9 captaron movimientos y desplazamientos de interés en la región. Desde gran altitud, las cámaras lograron registrar a Oseguera Cervantes mientras abrazaba a su pareja sentimental en el complejo vacacional.

El Ejército dio seguimiento a El Mencho (Defensa)

Esta confirmación visual permitió ajustar el despliegue terrestre y definir el momento exacto de la incursión de las fuerzas especiales mexicanas.

Al irrumpir en las cabañas, los efectivos enfrentaron resistencia armada por parte del grupo de escoltas de Oseguera Cervantes, lo que provocó un enfrentamiento en el que murieron ocho presuntos delincuentes y dos militares resultaron heridos. El Mencho y su círculo más cercano huyeron hacia una zona boscosa, donde las fuerzas federales establecieron un cerco. Un helicóptero militar fue impactado por disparos y debió aterrizar de emergencia.

Oseguera Cervantes, herido en el enfrentamiento, falleció mientras era trasladado a una instalación médica en Jalisco junto a tres escoltas. Además de las bajas del grupo delictivo, murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía estatal de Jalisco, así como una mujer que se encontraba en el área.

El Mencho se encontraba en unas cabañas en Tapalpa. (Anayeli Tapia/Infobae)

En el sitio se aseguraron siete armas largas, dos lanzacohetes, ocho vehículos, dos racer, cartuchos y cargadores.

Tras el operativo, integrantes del CJNG implementaron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques en al menos una veintena de estados.

Historia del Predator al Reaper, una revolución en el combate aéreo

La historia del Predator y su evolución hacia el Reaper (MQ-9) representa un hito en la transformación del combate militar moderno. Según el Smithsonian National Air and Space Museum, el Predator fue uno de los primeros sistemas de aeronaves no tripuladas utilizados por Estados Unidos en misiones reales de vigilancia y combate.

Su debut operacional ocurrió sobre Bosnia y Herzegovina en los años noventa y, posteriormente, en Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Un dron MQ-9 Predator B fue clave para localizar y confirmar la identidad de “El Mencho”. (National Air and Space Museum)

El MQ-1 Predator fue el modelo que dio origen al MQ-9 Reaper. Este dron fue uno de los primeros tres vehículos aéreos no tripulados (UAV) que realizaron misiones sobre Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, y llegó a completar 196 misiones de combate. El éxito y la utilidad de estos drones fueron tan grandes que, en 2001, el ejército de Estados Unidos tenía solo 90 drones en servicio, pero 15 años después esa cifra aumentó a casi 11,000.

El Predator y el Reaper han sido fundamentales en misiones de reconocimiento y ataques de precisión. Aunque operados a distancia, requieren de un piloto, un operador de sensores y un coordinador de inteligencia en tierra, redefiniendo el concepto de “piloto” militar.

Características

El MQ-9 Reaper, introducido en 2007, es una evolución directa del Predator original. Es más grande, rápido y versátil. Puede portar hasta 1.8 toneladas de equipos y sensores, dispone de varios puntos de anclaje y puede operar a altitudes superiores a 15,000 metros, con una envergadura cercana a 20 metros y velocidades de crucero superiores a los 300 km/h.

Entre sus capacidades destaca el conjunto electro-óptico e infrarrojo MTS-B, que permite captar video de alta resolución incluso en condiciones de baja visibilidad.

Un dron MQ-9 Predator B habría sido usado en el operativo. (National Air and Space Museum)

El radar Lynx AN/APY-8 puede detectar y seguir objetivos de día y de noche, y el dron puede incorporar módulos para inteligencia de señales, monitoreando comunicaciones y actividad electrónica en el área de operación.

A lo largo de su historia, el Predator ha mostrado ventajas considerables, como la capacidad de realizar operaciones de larga duración, ataques quirúrgicos y vigilancia discreta.

Sin embargo, también tiene limitaciones: es efectivo contra objetivos sin defensa aérea, pero vulnerable frente a enemigos con capacidades militares avanzadas. Un episodio singular ocurrió en 2002, cuando un Predator armado con misiles Stinger intentó un combate aéreo con un MiG-25 iraquí y fue derribado.

Usos militares, civiles y su impacto estratégico

El MQ-9 Reaper no se limita al ámbito militar. En el uso civil, versiones no armadas se emplean para monitorear incendios forestales, evaluar daños tras desastres naturales, realizar patrullajes marítimos, monitoreo de rutas y apoyo a la seguridad fronteriza.

Su gran autonomía, alcance operativo y la transmisión de datos en tiempo real lo convierten en una plataforma versátil para la recolección de información sin exponer personal en campo.