Prevén corte de agua durante un día en CDMX: esta será la zona afectada

Autoridades capitalinas hicieron un llamado a tomar previsiones por el corte de agua indicado. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

La Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA) de la Ciudad de México informó sobre la realización de trabajos de reparación de una fuga de 20 pulgadas en la línea que abastece al Rebombeo Tláhuac, en la alcaldía Tláhuac, de la capital del país.

Estas labores, iniciaron el 20 de marzo de 2026 a las 10:00 horas, de acuerdo con lo revelado por la dependencia capitalina.

Agregó que esto generará una interrupción temporal en el suministro de agua potable en las colonias y barrios del Pueblo de San Pedro Tláhuac, de esta misma demarcación de la capital del país.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, dio a conocer los materiales para solucionar estas problemáticas del vital líquido. Crédito: X/@ClaraBrugadaM

¿Cuándo se reestablecerá el servicio del agua en la CDMX en la esta zona de la alcaldía Tláhuac?

La dependencia detalló que el servicio se restablecerá el domingo 22 de marzo, aproximadamente a las 22:00 horas, una vez concluidas las tareas técnicas.

Durante el periodo de suspensión, los habitantes afectados podrán solicitar el apoyo de pipas de agua mediante la Línea H2O, marcando el *426.

La SEGIAGUA exhortó a los vecinos a tomar las previsiones necesarias y aseguró que el personal técnico trabaja para resolver la situación a la brevedad.

El aviso subraya la importancia de estos trabajos para garantizar la operación adecuada de la red de distribución en la zona.

La alcaldía y la Secretaría reiteraron su compromiso de informar sobre cualquier novedad relacionada con el restablecimiento del servicio.

Notificación sobre el aviso del corte de agua en la CDMX. Foto: X/@SEGIAGUA.

Recomendaciones ante cortes de agua en la CDMX

La Ciudad de México enfrenta periódicamente cortes en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento, reparaciones en la red hidráulica o condiciones climáticas.

Ante estos escenarios, es fundamental que la población adopte medidas preventivas y de organización para reducir las afectaciones en el hogar y mantener la higiene y el bienestar familiar durante el tiempo que dure la suspensión del servicio.

La Ciudad de México enfrenta periódicamente cortes en el suministro de agua potable debido a trabajos de mantenimiento. (ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO)

Estas son algunas recomendaciones clave para afrontar un corte de agua:

Almacena agua suficiente en recipientes limpios y con tapa para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene y limpieza.

Evita desperdiciar agua . Utiliza solo la cantidad indispensable en actividades esenciales.

Revisa que tinacos y cisternas estén en condiciones óptimas y totalmente limpios antes de almacenar agua.

No uses agua almacenada para actividades no prioritarias , como riego de jardines o lavado de autos.

Mantén cerradas las llaves durante el corte para evitar fugas o desperdicio cuando regrese el suministro.

Utiliza productos de higiene personal como gel antibacterial y toallas húmedas para reducir el consumo de agua en la limpieza diaria.

Informa a todos los integrantes del hogar sobre la situación y la importancia de administrar el agua disponible de manera responsable.

Desinfecta el agua almacenada si planeas usarla para beber o cocinar, usando cloro doméstico en la proporción adecuada.

Consulta fuentes oficiales para conocer la duración del corte y las recomendaciones específicas para tu zona.

Estas acciones ayudan a enfrentar mejor los cortes de agua y a proteger la salud y el bienestar de la familia.