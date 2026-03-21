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Frío CDMX: activan doble alerta en estas seis alcaldías para el amanecer de este sábado 21 de marzo

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones por este pronóstico

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Activan doble alerta en la
Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para el amanecer de este sábado 21 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Las bajas temperaturas en la Ciudad de México están previstas para las primeras horas de este sábado 21 de marzo, de acuerdo con la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde del pasado viernes 20 de marzo en sus redes sociales oficiales.

Aseveró que se trata de seis alcaldías de la capital del país que registrarán ambiente frío para este sábado 21 de marzo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones o vivir en ellas.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Activan doble alerta en la CDMX por bajas temperaturas para este sábado 21 de marzo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local activó doble alerta por bajas temperaturas para este sábado 21 de marzo. En cuatro alcaldías de la Ciudad de México fue emitida la alerta amarilla y en dos la naranja.

En las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, fue activada la alerta amarilla por bajas temperaturas para las primeras horas del sábado 21 de marzo.

La dependencia local, a través de sus redes sociales oficiales, comunicó que se prevén temperaturas entre 4 y 6 grados Celsius.

Las recomendaciones emitidas por este pronóstico son:

  • Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.
  • Evita cambios bruscos de temperatura.
  • Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.
  • Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.
Estas alcaldías de la CDMX
Estas alcaldías de la CDMX fue activada la alerta amarilla para este sábado 21 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

En tanto: las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan registrará alerta naranja para las primeras horas de este próximo sábado 21 de marzo.

Las temperaturas estimadas serán de 1 a 3 grados Celsius. Las recomendaciones emitidas para estas alcaldías en alerta naranja son:

  • Protege niños, niñas, personas de la tercera edad y embarazadas.
  • Si usas calentadores y/o chimeneas mantén una ventilación adecuada.
  • Usa crema para hidratar y proteger tu piel del frío.
  • Mantener esquema de vacunación actualizado (COVID, Influenza y neumococo)
Dos alcaldías estarán en alerta
Dos alcaldías estarán en alerta amarilla para las primeras horas de este sábado 21 de marzo. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en las 6 alcaldías para la mañana de este sábado 21 de marzo?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 00:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este sábado 21 de marzo, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Las bajas temperaturas están previstas
Las bajas temperaturas están previstas para que finalicen a las 08:00 horas de este sábado 21 de marzo. Crédito: Cuartoscuro.

Es importante estar al pendiente de los avisos oficiales por parte de Protección Civil de la Ciudad de México en caso de que cambien las condiciones meteorológicas para las próximas 24 horas.

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