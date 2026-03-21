México

Metro CDMX: zonas cercanas a estas dos estaciones en Iztapalapa tendrán mejoramiento

Adrián Rubalcava, director General del transporte público de la Ciudad de México se reunió con Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa para llevar a cabo una reunión de trabajo coordinado

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Zonas cercanas de dos estaciones
Zonas cercanas de dos estaciones del Metro de la CDMX en la alcaldía Iztapalapa tendrán mejoramiento. Foto: X/ @MetroCDMX.

Habrá mejoras en las zonas de los alrededores de dos estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, ubicadas en la alcaldía Iztapalapa.

Así lo anunció el director General de este medio de transporte público, Adrián Rubalcava, por medio de una publicación compartida en sus redes sociales oficiales.

El funcionario capitalino señaló que para esto se reunió con Aleida Alavez, alcaldesa de Iztapalapa, con la cual platicó sobre este asunto de mejoría en los alrededores de dos estaciones del Metro capitalino, ubicadas en la demarcación local.

Agregó que sostuvo personal del Metro de la Ciudad de México y colaboradores de la edil una reunión de trabajo para coordinar acciones de mejoría en el entorno de dos estaciones.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que en la estación Zócalo/ Tenochtitlán ya concluyeron los trabajos para instalar los nuevos mecanismos eléctricos para mejorar el acceso y salida de las instalaciones (X/ @AdrianRubalcava)

¿Cuáles serán las zonas cercanas de las estaciones del Metro de la CDMX en la alcaldía Iztapalapa en donde habrá trabajos de mejoría?

De acuerdo con lo revelado por Rubalcava, las estaciones serán:

  • Constitución de 1917 de la Línea 8, la cual funge como terminal y va hasta Garibaldi.
  • Santa Marta de la Línea A, que va de La Paz a Pantitlán.

"Sostuvimos una reunión de trabajo con la alcaldesa de Iztapalapa, @ALEIDAALAVEZ, para coordinar acciones de mejora en el entorno de las estaciones Constitución de 1917, de la Línea 8, y Santa Marta, de la Línea A del @MetroCDMX", indicó Adrián Rubalcava por medio de sus redes sociales oficiales.

Se trata de las estaciones
Se trata de las estaciones Constitución de 1917 de la Línea 8 y Santa Marta de la Línea A. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Rubalcava detalló que en la zona de Santa Marta, se están realizando labores para supervisar y avanzar en la construcción y mantenimiento del colector pluvial.

Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con las autoridades de la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México, lo que permite una mejor organización y eficacia en los trabajos.

El propósito principal de estas acciones es mejorar la movilidad y la seguridad en la zona, además de optimizar el funcionamiento del sistema de drenaje pluvial.

Con estas mejoras, se busca beneficiar directamente a quienes utilizan el servicio, reduciendo riesgos de inundaciones y facilitando el tránsito en épocas de lluvias.

El propósito principal de estas
El propósito principal de estas acciones es mejorar la movilidad y la seguridad en la zona. Foto: X/@AdrianRubalcava.

Horarios por trabajos de remodelación en Línea 2 del Metro de CDMX

El Metro de la Ciudad de México recordó a los usuarios que, debido a trabajos de rehabilitación en la Línea 2, las estaciones Chabacano y Viaducto cierran de lunes a viernes desde las 22:00 horas, sábados desde las 20:00 y domingos todo el día.

Por ello, solo operan los tramos Tasqueña-Xola y Cuatro Caminos-Pino Suárez. El trayecto Xola-Pino Suárez es cubierto por autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Algunas estaciones de la Línea
Algunas estaciones de la Línea 2 del Metro de la CDMX tiene un horario especial debido a trabajos de modernización. Foto: X/ @MetroCDMX.

Además, San Antonio Abad sigue cerrada hasta nuevo aviso. Las autoridades piden comprensión a los usuarios mientras continúan los trabajos de modernización en esta ruta del transporte público que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

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