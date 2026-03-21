México

Murales de BTS aparecen en la CDMX: estas son las ubicaciones para tomarte la foto

Con la llegada del nuevo álbum y la expectativa por los próximos conciertos, el fandom impulsó la creación de murales que celebran el impacto del grupo en el país

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Las calles de la capital
Las calles de la capital se llenaron de color con composiciones vibrantes que rinden homenaje a BTS, convirtiendo cada mural en una experiencia única para los fans.(Zurisaddai González/Infobae)

La fiebre por BTS continúa apoderándose de la Ciudad de México, esta vez con la aparición de murales dedicados al grupo surcoreano en distintas colonias emblemáticas de la capital.

Estas expresiones de arte urbano, impulsadas por Netflix y el entusiasmo del ARMY mexicano, se han convertido en puntos de encuentro y celebración para miles de seguidores.

Cinco murales en colonias emblemáticas de CDMX, impulsados por Netflix y fanbases, se convierten en destinos turísticos para fans de BTS. (X/ @NetflixLAT)

Coincidiendo con el regreso global del grupo, el lanzamiento de su nuevo álbum y la expectativa por sus próximos conciertos en México, los murales funcionan como una muestra del impacto cultural que tiene BTS en el territorio.

¿Dónde están los murales de BTS en la CDMX?

En las últimas semanas, cinco murales alusivos a BTS han sido pintados en puntos estratégicos de la ciudad, convirtiéndose en destinos imperdibles para el ARMY y amantes del arte urbano.

  • Insurgentes Sur 487 
  • Av. Patriotismo 105 
  • Durango 227 
  • Querétaro 181 
  • Colima 92 
Cada mural presenta una composición
Cada mural presenta una composición única inspirada en la estética, los colores y los valores que caracterizan a BTS y su música. (Captura de pantalla)

En este sentido, cada mural ofrece una composición diferente inspirada en la estética, los colores y los mensajes característicos de BTS, invitando a los fans a vivir una experiencia única y a compartir sus fotos en redes sociales.

El fenómeno BTS y el arte urbano en México

La aparición de estos murales no es casualidad. Responde a la fuerza del fandom ARMY en México. Los murales suelen surgir por iniciativa de fanbases organizadas, quienes coordinan esfuerzos para rendir homenaje al grupo y celebrar momentos clave como lanzamientos, aniversarios o visitas al país.

Las intervenciones artísticas surgieron por
Las intervenciones artísticas surgieron por la coordinación de las fanbases del ARMY, celebrando aniversarios y momentos clave del grupo. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Estos espacios artísticos se han convertido en símbolos de identidad juvenil y cultural, y en una forma de apropiarse del espacio público para celebrar la música y los valores de BTS. Además, fomentan la convivencia y fortalecen lazos dentro de la comunidad.

El regreso de BTS y su impacto en México

El regreso de BTS con su nuevo álbum, conciertos y eventos globales ha convertido a la CDMX en un epicentro de actividades y celebraciones.

  • El lanzamiento de Arirang y la transmisión de eventos especiales han reactivado la pasión del ARMY en México.
  • Los murales forman parte de un abanico de expresiones que van desde activaciones en redes sociales hasta intervenciones en el espacio público.
  • El fenómeno BTS se vive tanto en plataformas digitales como en las calles, donde los seguidores construyen comunidad e identidad a través del arte.
El regreso global de BTS,
El regreso global de BTS, con lanzamiento de nuevo álbum y futuros conciertos, potencia la participación del ARMY en México. REUTERS/Kim Hong-Ji

Así, la aparición de estos murales se convierte en testimonio del poder cultural de BTS y de la creatividad con la que sus fans mantienen viva la conexión en la capital mexicana.

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