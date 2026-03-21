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Las hijas del narco: crímenes de capos como El Mayo Zambada, El Chapo y El Mencho persiguen a sus descendientes

Solo el líder del CJNG previó que sus hijos tuvieran la nacionalidad estadounidense de los tres narcotraficantes mexicanos

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Hijos de El Mayo Zambada,
Hijos de El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán y El Mencho han enfrentado a la justicia en EEUU. (Anayeli Tapia/Infobae)

Las hijas e hijos de los tres narcotraficantes de más alto nivel de los últimos tiempos en México han vivido en medio de señalamientos debido a las actividades delictivas de sus padres.

Los casos de Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán -ambos ex líderes del Cártel de Sinaloa- y de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), han implicado tanto a familiares involucrados en la organización criminal como algunos sin investigaciones abiertas en su contra.

Uno de estos casos es el de Mónica Zambada Niebla, hija de “El Mayo”, quien fue puesta bajo custodia y posteriormente liberada por no contar con órdenes de aprehensión en su contra en México o Estados Unidos, esto tras un operativo de las Fuerzas Armadas realizado el jueves 19 de marzo en Culiacán, Sinaloa.

Sin embargo, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la vinculó desde el año 2007 con una red de empresas fachada presuntamente utilizadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa.

Leche Santa Mónica fue una
Leche Santa Mónica fue una de las marcas más populares de Sinaloa en los 90 y 2000, estuvo vinculada por la OFAC a operaciones de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa. (Infobae)

La lista también contempló a sus hermanas María Teresa, Modesta y Midiam Patricia Zambada Niebla, así como a su madre Rosario Niebla Cardoza por la misma red de empresas, pero no se ha procedido legalmente en contra de ninguna de ellas.

Los hijos vinculados con el cártel

La descendencia de “El Mayo” también cuenta con perfiles secundarios y de líderes dentro del Cártel de Sinaloa, como lo son Vicente Zambada Niebla, alias “El Vicentillo”, quien fue aprehendido en 2009 y posteriormente se convirtió en testigo protegido para el gobierno de Estados Unidos.

Actualmente se encuentra en libertad tras cumplir una condena por narcotráfico, pero reside en EEUU con una nueva identidad.

Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, es otro de los hijos de “El Mayo”, quien actualmente lidera la facción de Los Mayos tras el secuestro y entrega de su padre a los Estados Unidos en julio de 2024. La DEA ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares para quien brinde información que permita su captura.

"Mayito Flaco" es buscado por
"Mayito Flaco" es buscado por las autoridades estadounidenses. (FOTO: DEA)

Ismael Zambada Imperial, conocido como “Mayito Gordo”, fue detenido en 2014 y posteriormente extraditado en 2019 a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por delitos relacionados con narcotráfico y recibió una condena de 9 años de prisión, pero fue liberado un mes después.

Otros hijos del exlíder del Cártel de Sinaloa son Serafín Zambada Ortiz y su hermana Teresita, así como Ana María Zambada Lara, quienes mantienen un perfil bajo.

Los hijos de “El Chapo” Guzmán

Joaquín 'El Chapo' Guzmán tuvo
Joaquín 'El Chapo' Guzmán tuvo 10 hijos con distintas mujeres. (Jovani Pérez | Infobae México)

El Chapo” Guzmán, quien actualmente purga una condena de cadena perpetua en la prisión ADX Florence en Colorado, Estados Unidos, tuvo una descendencia amplia debido a los amoríos que sostuvo con varias mujeres a lo largo de su vida.

De ellas, solo dos de sus esposas han destacado públicamente: Griselda López Pérez y Emma Coronel Aispuro, con quienes tuvo seis hijos.

En el caso de “El Chapo”, la mayoría de sus hijos se han visto involucrados en las actividades delictivas de la organización criminal, destacando entre ellos Iván Archivaldo Guzmán Salazar, quien es el actual líder de la facción de Los Chapitos, y quienes mantienen una disputa con Los Mayos.

De acuerdo con el libro La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, de los periodistas Ricardo Ravelo y José Luis Montenegro, Iván Archivaldo es conocido por sus rivales y allegados como el “Temible Señor Iván” debido a su personalidad sanguinaria.

Iván Archivaldo Guzmán Salazar es
Iván Archivaldo Guzmán Salazar es buscado por EEUU. Foto: Archivo

Los hermanos del líder son Jesús Alfredo Guzmán Salazar, César y Alejandrina Giselle, a quienes no se les vincula con las decisiones dentro de la organización criminal o incluso dentro de ella. Todos son hijos del narcotraficante y Alejandrina María Salazar Hernández.

Con Griselda López Pérez, “El Chapo” tuvo a Édgar Guzmán López, quien falleció en un ataque armado en 2008; Ovidio Guzmán y Joaquín, quienes se encuentran colaborando con los Estados Unidos, así como Griselda Guadalupe Guzmán, quien no ha sido señalada por las autoridades como miembro activo dentro de la organización criminal.

Finalmente, con Emma Coronel tuvo a dos hijas gemelas llamadas María Joaquina Guzmán y Emali Guadalupe, quienes viven con su madre y que no son relacionadas con actividades delictivas.

Los hijos de “El Mencho” con nacionalidad estadounidense

Rosalinda y 'El Mencho' se
Rosalinda y 'El Mencho' se conocieron en San Francisco en los años ochenta, iniciando la historia del CJNG. (Jesús A. Aviles/Infobae México)

Nemesio Oseguera se casó con Rosalinda González Valencia, conocida como “La Jefa”, considerada pieza clave en la estructura de “Los Cuinis”, brazo financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ambos tuvieron tres hijos reconocidos públicamente, dos de los cuales han figurado en investigaciones y procesos judiciales tanto en México como Estados Unidos.

El principal es Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”, quien nació en California en 1990. Fue considerado el principal heredero del CJNG debido a que desempeñaba funciones de alto nivel dentro de la organización.

“El Menchito” fue detenido en dos ocasiones, la última en 2015, y luego de una estancia en penales de alta seguridad, fue extraditado en febrero de 2020 a Estados Unidos.

Rubén Oseguera González se enfrenta
Rubén Oseguera González se enfrenta a una posible cadena perpetua. (Infobae México | Jovani Pérez)

Actualmente purga una condena de cadena perpetua por cargos relacionados con tráfico internacional de drogas y uso de armas de fuego.

Jessica Johanna Oseguera González, conocida como “La Negra”, es la hija mayor de Oseguera y Rosalinda. Jessica fue acusada por autoridades estadounidenses de operaciones de lavado de dinero, por lo que fue detenida en 2020 y posteriormente liberada en 2022 tras aceptar su culpabilidad.

La hija menor del exlíder del CJNG, abatido el 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco, es Laisha Michelle Oseguera González, quien mantiene un bajo perfil. Sin embargo, en noviembre de 2021 autoridades mexicanas la relacionaron con el secuestro de dos elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

Su esposo es Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, alias “El Guacho”, con quien vive en California. En 2024, su pareja fue detenido por autoridades estadounidenses.

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