Autoridades federales “se ven doblegadas” tras detención y posterior liberación de hija de “El Mayo”, asegura experto

Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo un operativo en la sindicatura de El Salado, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde Mónica del Rosario Zambada Niebla, hija de Ismael “El Mayo” Zambada fue detenida y posteriormente liberada.

Ante los hechos, David Saucedo, especialista y consultor en seguridad pública, comentó en entrevista con Infobae México que la presión social pudo ser un factor clave para que Zambada Niebla fuera liberada.

“Yo considero que iban por ella. El diamante de seguridad era para ella, las personas abatidas, los otros sicarios, es un diamante de seguridad que sabe que ella tenía. La gente de Sinaloa los apoya, los respalda, los protege, esconde. Pareciera que el gobierno federal, ante esta situación de no poder extraer rápidamente a la hija del Mayo, finalmente le dejan en libertad”, afirmó.

El experto también recordó que la hija de Zambada fue ubicada por autoridades estadounidenses dentro de la estructura criminal de lavado de dinero de su padre.

“Es cierto que México no tiene una causa penal como tal, no hay denuncias en su contra, pero en Estados Unidos sí. Ella figura en la Oficina de Control de Activos. Publicaron hace ya algún tiempo un organigrama en donde ella aparece como prestanombres y como parte de la estructura financiera del blanqueo de capitales de la Mayiza”, señaló.

Autoridades “se ven doblegadas” tras el operativo

Foto: Department of the Treasury Office of Foreign Assets Control

Infobae México consultó a la Secretaría de Marina (Semar) y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para confirmar los primeros reportes sobre la detención de la mujer, lo cual ambas corporaciones negaron.

Sin embargo, más tarde el Gabinete de Seguridad emitió un comunicado en el que confirmó la captura y posterior liberación de la hija del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Ante los hechos, David Saucedo señaló que esta negativa y posterior confirmación “los deja muy mal parados frente a lo que el Gobierno Federal identificó como un éxito rotundo de la Defensa con su grupo élite que neutralizaron al líder del Cártel de Jalisco”.

El experto comentó que los elementos de seguridad participantes habrían quedado rebasados ante la situación, así como por la presión social que ocasionó el operativo.

“No pueden hacer la tarea de la detención de la hija del Mayo Zambada, a pesar de que la capturan, a pesar de que neutralizan a su diamante de seguridad, no son capaces de realizar con éxito el operativo de extracción. Logran geolocalizarla, no así extraerla, y se ven doblegados por la base social del Cártel de Sinaloa que les presiona (...) Se vieron rebasados, no pudieron cumplir con la tarea, y se trata de un lapso evidentemente de la seguridad de México", dijo.

Así fue el operativo donde arrestaron y liberaron a Mónica Zambada

Pobladores de El Álamo, sindicatura de El Salado, en Culiacán, Sinaloa, capturaron el momento. (Redes sociales)

Durante la mañana, comenzaron a circular videos y reportes sobre el despliegue de elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en un domicilio, donde se registró la captura de la hija del exlíder del Cártel de Sinaloa.

Tras los hechos, esta casa editorial consultó a ambas corporaciones, quienes negaron el arresto de Zambada Niebla desde el primer momento.

Sin embargo, luego de que fueron difundidos más videos y reportes locales, el Gabinete de Seguridad salió a confirmar que Zambada Niebla fue detenida y posteriormente liberada durante la intervención en un domicilio vinculado con una célula delictiva de la facción de Los Mayos.

Esto se debió a que “no cuenta con relación con actividades delictivas ni mandamientos legales en su contra”, detalló el Gabinete de Seguridad en un comunicado.

En esta misma acción fue detenido un hombre identificado como Omar Oswaldo Torres, alias “El Patas”, señalado como integrante de la facción de Los Mayos, liderada por Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, también hijo de “El Mayo” Zambada.

El Patas fue detenido en la localidad de Valle Escondido, perteneciente al municipio de Culiacán. Crédito: SSPC

Las autoridades también detallaron que en continuidad a este operativo se ubicó un inmueble que era utilizado por integrantes de una célula afín a esta misma organización criminal.

En el sitio, elementos navales fueron atacados por civiles armados, por lo que se desató un enfrentamiento que dejó un saldo preliminar de 11 agresores abatidos y el aseguramiento de armas de alto poder y equipo táctico.