México

Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

The New York Post reportó que el sitio presuntamente es dirigido por Laisha Oseguera

Guardar
Laisha Michelle Oseguera González, hija
Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

Laisha Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, sería la responsable de dirigir una cafetería ubicada en el centro comercial de Perris, California, Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de The New York Post.

El medio estadounidense aseguró que visitaron la cafetería este martes, llamada “El Rincón La Chulis”, donde pudieron identificar a comensales amigables que se sorprendieron al escuchar que el sitio estaría vinculado con el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, detalló que los clientes afirmaron no haber visto a Laisha Oseguera desde el pasado domingo 22 de febrero, cuando “El Mencho” fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una operación realizada en Tapalpa, Jalisco.

En el sitio, un comensal afirmó al medio estadounidense que se trata de “un lugar normal, y ella es muy amable. Una persona normal y respetuosa, y tiene un buen negocio, pero nunca menciona a su familia ni a su marido”.

Foto: Instagram
Foto: Instagram

La cafetería cuenta con un amplio menú en el que ofrece crepas personalizadas, bagels, tortas, cuernitos, sandwiches, molletes, chilaquiles, conchas rellenas, entre otros.

En cuanto a bebidas, ofrece desde frappés con café, matcha, chai, mocha mexicano, entre otras.

El sitio está decorado con carteles en español que dicen frases como “La vida es corta, cómete una torta”, las cuales cuentan con luz neón.

Un sitio de recomendaciones que cuenta con reseñas de “El Rincón La Chulis”, identifica a Laisha G. como la dueña del lugar, quien en un comentario asegura: “Nosotras de consentiremos y te haremos sentir como en casa. Nuestro compromiso es mejorar tu día y brindarte un gran servicio”.

Además, el sitio refiere que la cafetería fue abierta en el año 2018: “El Rincón La Chulis es un negocio familiar. La Chulis viajaba por todo el mundo, cuando visitó París, quedó enamorada del café Le Brioche Doree; decidió abrir una cafetería para que todos prueben la delicia del café”, se lee en el portal.

La gente se reúne junto
La gente se reúne junto a un ataúd dorado donde, según medios locales, yace el cuerpo del líder del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", luego de ser asesinado el 22 de febrero en un operativo militar en el estado de Jalisco, mientras se celebra un funeral en el cementerio Recinto de la Paz en Zapopan, México, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

The New York Post también afirmó que otra persona en el café mencionó que Jessica Johana Oseguera González, conocida como “La Negra”, había visitado el sitio el año pasado.

La hermana mayor de Laisha Oseguera fue condenada a 30 meses de prisión en los Estados Unidos luego de declararse culpable de cinco cargos de lavado de dinero. Su liberación fue en marzo de 2022 tras cumplir 25 meses recluida.

Abatimiento de “El Mencho” provocó narcobloqueos en 20 estados

La neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del CJNG, cuando se encontraba en una zona residencial de cabañas en Tapalpa, Jalisco, provocó una ola de violencia en 20 entidades del país al registrarse narcobloqueos, quema de vehículos, de comercios y bancos.

Además, en algunas zonas de Jalisco se reportaron enfrentamientos. El saldo final del operativo fue de 28 elementos de la Guardia Nacional (GN) muertos, así como un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado fallecidos.

Temas Relacionados

Nemesio Oseguera CervantesEl MenchoLaisha OsegueraCafeteríaCaliforniaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

El cuerpo de Kimberly Joselin, alumna de la UAEM, fue entregado a sus familiares

Autoridades también señalaron que el próximo 6 de marzo se darán a conocer los resultados de la audiencia judicial en contra de Jared “N”, estudiante vinculado con el feminicidio

El cuerpo de Kimberly Joselin,

Sheinbaum da continuidad al Plan México en reunión con el Consejo Nacional de Inversiones

La presidenta destaca la coordinación entre gobierno y sector privado para impulsar inversiones y generar empleo en todo el país

Sheinbaum da continuidad al Plan

Suprema Corte establece nuevos plazos para perseguir delitos por querella

Un fallo reciente determina que el tiempo legal para la denuncia de estos ilícitos comenzará a contar desde que la persona afectada conoce los hechos

Suprema Corte establece nuevos plazos

Manuel Añorve arremete contra la reforma electoral y la califica de “retroceso democrático”

El líder priista en el Senado califica la iniciativa como un intento de concentración de poder y anticipa una batalla legislativa en el Congreso

Manuel Añorve arremete contra la

Qué se sabe de la supuesta corona de flores que mandó Peso Pluma al funeral del ‘Mencho’

Una imagen de un arreglo floral con el nombre de Hassan Emilio Kabande circuló tras el funeral de Nemesio Oseguera Cervantes, realizado el pasado 2 de marzo

Qué se sabe de la
MÁS NOTICIAS

NARCO

Suspenden audiencia de “El Congo”,

Suspenden audiencia de “El Congo”, implicado en el asesinato de Carlos Manzo, por malestar cardíaco

Detienen al “Yiyo”, objetivo prioritario en Oaxaca ligado a Los Rusos

Embajador de EEUU destacó operativo donde se aseguraron más de 100 mil pastillas de fentanilo en Sinaloa

Varios ceros y difícil de calcular: esta es la millonaria fortuna de El Mencho, difunto líder del CJNG abatido por el gobierno de Sheinbaum

Operativo contra “La Barredora” deja más de 30 vehículos asegurados y dos mujeres detenidas en Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Qué se sabe de la

Qué se sabe de la supuesta corona de flores que mandó Peso Pluma al funeral del ‘Mencho’

Alfonso Obregón insulta a fans que cuestionan sus requisitos para volver a ser Shrek: “Comentarios idiotas”

Cazzu niega estar arrepentida de lo que escribió sobre la canción “Rosita” y desató polémica con Christian Nodal

Arcángel en el Palacio de los Deportes: preventa, venta y precios de boletos

BTS en México: cuánto tiempo podrían durar sus conciertos en el Estadio GNP

DEPORTES

México cerca de remontar a

México cerca de remontar a LA Dodgers en su último duelo de preparación rumbo al Clásico Mundial de Beisbol

Peligra asistencia de Irak al repechaje mundialista en Monterrey por conflicto en Medio Oriente

Liga MX: horarios y transmisiones de la jornada 9 que se disputará entre semana

Quién narrará la Fórmula 1 en México: esto se sabe

Golazo del panameño Murillo impulsa la goleada del Besiktas y reafirma el liderato en la Copa de Turquía