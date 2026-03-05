Cafetería de la hija menor de El Mencho ofrece desde chilaquiles hasta moca mexicana

Laisha Michelle Oseguera González, hija del líder del CJNG, habría reaparecido en el funeral de “El Mencho”. (Infobae)

Laisha Oseguera González, hija menor de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, sería la responsable de dirigir una cafetería ubicada en el centro comercial de Perris, California, Estados Unidos, de acuerdo con un reporte de The New York Post.

El medio estadounidense aseguró que visitaron la cafetería este martes, llamada “El Rincón La Chulis”, donde pudieron identificar a comensales amigables que se sorprendieron al escuchar que el sitio estaría vinculado con el exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, detalló que los clientes afirmaron no haber visto a Laisha Oseguera desde el pasado domingo 22 de febrero, cuando “El Mencho” fue abatido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en una operación realizada en Tapalpa, Jalisco.

En el sitio, un comensal afirmó al medio estadounidense que se trata de “un lugar normal, y ella es muy amable. Una persona normal y respetuosa, y tiene un buen negocio, pero nunca menciona a su familia ni a su marido”.

La cafetería cuenta con un amplio menú en el que ofrece crepas personalizadas, bagels, tortas, cuernitos, sandwiches, molletes, chilaquiles, conchas rellenas, entre otros.

En cuanto a bebidas, ofrece desde frappés con café, matcha, chai, mocha mexicano, entre otras.

El sitio está decorado con carteles en español que dicen frases como “La vida es corta, cómete una torta”, las cuales cuentan con luz neón.

Un sitio de recomendaciones que cuenta con reseñas de “El Rincón La Chulis”, identifica a Laisha G. como la dueña del lugar, quien en un comentario asegura: “Nosotras de consentiremos y te haremos sentir como en casa. Nuestro compromiso es mejorar tu día y brindarte un gran servicio”.

Además, el sitio refiere que la cafetería fue abierta en el año 2018: “El Rincón La Chulis es un negocio familiar. La Chulis viajaba por todo el mundo, cuando visitó París, quedó enamorada del café Le Brioche Doree; decidió abrir una cafetería para que todos prueben la delicia del café”, se lee en el portal.

La gente se reúne junto a un ataúd dorado donde, según medios locales, yace el cuerpo del líder del cártel Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", luego de ser asesinado el 22 de febrero en un operativo militar en el estado de Jalisco, mientras se celebra un funeral en el cementerio Recinto de la Paz en Zapopan, México, el 2 de marzo de 2026. REUTERS/Stringer

The New York Post también afirmó que otra persona en el café mencionó que Jessica Johana Oseguera González, conocida como “La Negra”, había visitado el sitio el año pasado.

La hermana mayor de Laisha Oseguera fue condenada a 30 meses de prisión en los Estados Unidos luego de declararse culpable de cinco cargos de lavado de dinero. Su liberación fue en marzo de 2022 tras cumplir 25 meses recluida.

Abatimiento de “El Mencho” provocó narcobloqueos en 20 estados

La neutralización de Nemesio Oseguera Cervantes, exlíder del CJNG, cuando se encontraba en una zona residencial de cabañas en Tapalpa, Jalisco, provocó una ola de violencia en 20 entidades del país al registrarse narcobloqueos, quema de vehículos, de comercios y bancos.

Además, en algunas zonas de Jalisco se reportaron enfrentamientos. El saldo final del operativo fue de 28 elementos de la Guardia Nacional (GN) muertos, así como un custodio y un elemento de la Fiscalía del Estado fallecidos.