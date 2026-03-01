México

Tras abatimiento de “El Mencho”, estos son los narcos de alto perfil que quedan en el mapa criminal

Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública, detalló en entrevista con Infobae México los próximos perfiles que podrían ser detenidos

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido
Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

“Es el golpe al crimen organizado más importante en los últimos 10 años”, así definió Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En entrevista con Infobae México, Sánchez Valdés detalló que el operativo del domingo 22 de febrero, que culminó con la muerte del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue uno de los más importantes debido a que la última captura de un narco de su mismo nivel fue la de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa.

“Es un golpe que va a mover el tablero del crimen organizado en todo el país. A diferencia de lo que sucede con el Cártel de Sinaloa, que si bien tenía presencia en muchos estados, lo cierto es que se trata de un cártel más expansivo con territorios en prácticamente todo el país”, explicó.

La caída del líder y fundador de la que era considera la organización criminal más poderosa del mundo provocó una reacción violenta inmediata por parte de sus sicarios, quienes en 20 entidades realizaron narcobloqueos, quema de vehículos, así como de comercios y bancos.

Tras la detención de “El Chapo” Guzmán en enero de 2016 y su posterior extradición a los Estados Unidos, así como el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, por parte de uno de los hijos del Chapo en julio de 2024, aún quedan algunos perfiles criminales al nivel de estos narcotraficantes que no son detenidos.

Golpes al narco han afectado a diversas organizaciones criminales

México ocupa el cuarto lugar
México ocupa el cuarto lugar mundial en muertes violentas, superando a países en conflicto armado permanente según ACLED.

En un contexto en el que desde el inicio de la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha ejercido presión a las autoridades mexicanas para el combate a los cárteles y el tráfico de drogas a ese país a través de la frontera, los pasos en contra del crimen organizado han comenzado a ser más certeros y apuntando a perfiles de medio y alto nivel.

La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha golpeado tanto al Cártel de Sinaloa como al CJNG, y más recientemente a la facción de Los Ciclones del Cártel del Golfo con la captura de Antonio Guadalupe “N”, alias “El Lexus”, identificado como líder de este grupo criminal.

Además, han sido arrestado jefes regionales como César Alejandro Sepúlveda Arellano, conocido como “El Botox”, líder de los Blancos de Troya en Michoacán.

Sin embargo, son pocos los narcos de alto perfil que se mantienen en libertad, aunque eso no implique que las organizaciones criminales hayan desaparecido con la caída de sus líderes históricos.

Los narcos de alto perfil que se mantienen en el mapa criminal

La captura de "El Mayo"
La captura de "El Mayo" habría marcado una de las reconfiguraciones más grandes de la facción sinaloense.

De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, los perfiles de alto nivel que se mantienen en libertad y que podrían representar un golpe al crimen organizado -casi tan fuerte como el de “El Mencho”, “El Chapo” y “El Mayo”- son algunos del Cártel de Sinaloa.

Debajo de Nemesio Oseguera Cervantes se encuentra Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción de Los Chapitos del cártel que era dirigido por su padre “El Chapo”.

De esta misma organización criminal, pero de la facción de Los Mayos, se encuentra su líder Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco” e hijo de “El Mayo”.

Debajo de estos perfiles se encuentran los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como “El Pez” y “El Fresa”, respectivamente. Ambos son identificados como líderes de la Nueva Familia Michoacana.

La Familia Michoacana fue designada
La Familia Michoacana fue designada como Organización Terrorista Extranjera por el Departamento de Estado de EE. UU. en febrero de 2025.

Sánchez Valdés detalló que el último gran objetivo sería Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “El Chapo Isidro”, quien lidera el Cártel de Guasave tras la fractura de los Beltrán Leyva.

