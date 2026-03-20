Metro CDMX incrementa número de usuarios en 2026: rebasa los 100 millones en un año

El Metro de la CDMX comunicó registró un aumento en 4.4% en el número de pasajeros transportados. Foto: Cortesía/Metro CDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México registró un aumento del 4.4% en el número de pasajeros transportados, al pasar de 96.6 millones en enero de 2025 a 100.8 millones en enero de 2026, según la Estadística del Transporte Urbano de Pasajeros (ETUP) presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Crecimiento en viajes y kilómetros recorridos en el Metro de la CDMX

La estadística indica que, en enero del año anterior, se realizaron 170.1 millones de viajes en toda la Zona Metropolitana del Valle de México a través de los diversos medios de movilidad.

En enero de 2026, esta cifra ascendió a 173.9 millones de personas, de las cuales 100.8 millones utilizaron el Metro.

El mismo informe destaca un incremento en el número de kilómetros recorridos por los trenes, pasando de 3.3 millones a 3.6 millones, lo que representa una variación del 8 por ciento.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, informó que en la estación Zócalo/ Tenochtitlán ya concluyeron los trabajos para instalar los nuevos mecanismos eléctricos para mejorar el acceso y salida de las instalaciones (X/ @AdrianRubalcava)

Durante todo el 2025, en el Metro se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes, cifra que representa un incremento de casi 6% respecto a 2024, cuando se efectuaron mil 171 millones de viajes.

Mejoras en infraestructura y seguridad en el Metro de CDMX

Bajo la dirección de Adrián Rubalcava Suárez y por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, el Metro capitalino implementa acciones específicas para el mejoramiento de instalaciones fijas y trenes, así como medidas para incrementar la seguridad en la transportación de pasajeros.

El titular del Metro y el equipo de trabajadores refrendan su compromiso para que este sistema de movilidad se mantenga como la mejor opción para los habitantes de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana.

Durante todo el 2025, en el Metro se realizaron mil 241 millones 582 mil 324 viajes. Foto: Cortesía Metro CDMX.

Metro CDMX: oferta de movilidad para habitantes en la capital del país

El Metro de la Ciudad de México representa una de las principales ofertas de movilidad para millones de habitantes y visitantes de la capital.

Este sistema de transporte, inaugurado en 1969, conecta diversos puntos estratégicos de la ciudad y la zona metropolitana, facilitando el acceso a escuelas, centros de trabajo y servicios.

Entre las características que hacen del Metro una opción relevante se encuentran:

Red extensa : Cuenta con 12 líneas y más de 190 estaciones que cubren diferentes alcaldías y municipios conurbados.

Tarifa accesible : Su costo es bajo en comparación con otros medios de transporte, lo que permite a personas de distintos niveles socioeconómicos desplazarse con facilidad.

Frecuencia y capacidad : Los trenes circulan con alta frecuencia y pueden transportar a miles de usuarios por hora.

Integración: El Metro se conecta con otros sistemas, como Metrobús, RTP, trolebús y transporte concesionado, ampliando su cobertura.

El Metro es fundamental para la movilidad urbana, ya que ayuda a reducir el uso del automóvil, contribuye a disminuir la congestión vial y representa una alternativa eficiente, segura y rápida para desplazarse por la Ciudad de México y sus alrededores.

El Metro es fundamental para la movilidad urbana, ya que ayuda a reducir el uso del automóvil, contribuye a disminuir la congestión vial y representa una alternativa eficiente, segura y rápida. Foto: Cortesía/Metro CDMX.