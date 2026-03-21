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Fraudes vacacionales aumentan en Semana Santa, aclara Consejo Ciudadano de CDMX: alerta sobre estafas con paquetes turísticos falsos

El organismo para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México publicó algunas recomendaciones para que la población tenga prevención contra fraudes vacacionales

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Durante la Semana Santa, el
Durante la Semana Santa, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México impulsa una campaña enfocada en la prevención de fraudes vacacionales. EFE/ David Guzmán

Durante la Semana Santa, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México impulsa una campaña enfocada en la prevención de fraudes vacacionales.

El organismo destaca la importancia de la educación digital como herramienta principal para evitar las estafas conocidas como montaviajes, una modalidad que afecta a viajeros al ofrecer paquetes turísticos inexistentes a precios fuera de mercado.

A través de un comunicado oficial, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México explicó sobre las estafas acerca de paquetes turísticos falsos que se pueden presentar en esta temporada vacacional. Asimismo, dio a conocer algunas recomendaciones a la población.

La policía Cibernética de la CDMX pide evitar fraudes digitales en el marco del Día del Amor y la Amistad. Crédito: (@OVIALCDMX/X)

Principales riesgos y patrones detectados

A partir del análisis de más de mil 600 reportes recibidos en los últimos años, el Consejo Ciudadano identificó perfiles de riesgo y patrones de engaño.

Según el Secretario Ejecutivo, Lic. Ramón Beltrán Arellano, las temporadas vacacionales son aprovechadas por grupos delictivos para ofrecer promociones falsas dirigidas a destinos de alta demanda como Cancún, Acapulco, Huatulco y Puerto Vallarta.

El 58% de las estafas se publican en internet, y el perfil de las víctimas muestra que el 63% son mujeres y el 37% hombres. Beltrán Arellano advirtió:

“Las temporadas vacacionales representan una ventana de oportunidad para quienes buscan engañar a la ciudadanía ofreciendo paquetes de viajes falsos a precios irreales, para vacacionar en destinos turísticos populares”, señaló el Secretario Ejecutivo.

El 58% de las estafas
El 58% de las estafas se publican en internet, y el perfil de las víctimas muestra que el 63% son mujeres y el 37% hombres. Foto: EFE/ David Guzmán.

Ante esta realidad, el Consejo Ciudadano insiste en la verificación de agencias, la desconfianza ante ofertas excesivas y la consulta de asesoría jurídica antes de cualquier pago.

La Directora General de Atención Ciudadana, Mtra. Gabriela González García, señaló que el 90% de las víctimas pide ayuda cuando el fraude ya se consumó, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones preventivas.

Recomendaciones para evitar fraudes vacacionales

El Consejo Ciudadano difundió un conjunto de recomendaciones para proteger a los consumidores durante el periodo vacacional:

  • Investiga sobre la empresa: consulta calificaciones y comentarios en redes sociales o páginas web.
  • Verifica referencias en Profeco: asegúrate de que la agencia esté registrada en la Secretaría de Turismo y cuente con oficinas físicas
  • Evita pagos anticipados: los delincuentes suelen presionar para obtener transferencias por supuestas “ofertas” de tiempo limitado.
  • Desconfía de precios excesivamente bajos: si un paquete incluye vuelo, hospedaje y alimentos a un costo inusualmente bajo, puede tratarse de una estafa.
  • No compartas datos personales: sólo llena formularios en páginas oficiales que inician con https://.
  • Guarda toda la documentación: correos electrónicos, confirmaciones y documentos pueden ser útiles en caso de denuncia.
Es importante seguir algunas recomendaciones
Es importante seguir algunas recomendaciones para evitar caer en fraudes durante esta temporada de vacaciones de Semana Santa. Foto:Cuartoscuro

Para quienes requieran asesoría jurídica o apoyo psicológico, la Línea de Seguridad y Chat de Confianza (55 5533 5533) está disponible las 24 horas, los 365 días del año, proporcionando un canal de atención inmediata para víctimas y ciudadanos que buscan orientación.

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