Jornada violenta en el corazón de CDMX: balaceras dejan dos muertos y una mujer lesionada

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Una jornada violenta se vivió este viernes 20 de marzo en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, luego de que dos ataques armados dejaron como saldo dos personas muertas y una mujer lesionada.

El primero de los ataques armados se registró en las calles de Granada y Avenida del Trabajo, ubicadas en la colonia Morelos, donde un menor de edad fue agredido.

De acuerdo con reportes, el joven fue atacado de manera directa por sujetos a bordo de una motocicleta que lo interceptaron.

Ante las detonaciones de arma de fuego, elementos de emergencia acudieron al sitio, quienes confirmaron que el menor de edad ya no contaba con signos vitales.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que se dio parte al agente del Ministerio Público para la realización de los peritajes. En tanto, los policías realizaban el análisis de cámaras de videovigilancia en la zona para identificar a los probables responsables del asesinato.

Segundo ataque armado deja una mujer asesinada y otra lesionada

(Foto: CDMX)

Luego del primer ataque armado se registró una segunda agresión en la alcaldía, pero ahora en pleno Centro Histórico de la capital.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron afuera de un estacionamiento ubicado en las calles San Marcos y República de Guatemala, donde dos mujeres fueron atacadas a balazos.

Los vecinos que escucharon las detonaciones de arma de fuego alertaron a las autoridades, quienes acudieron al sitio para atender la emergencia.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que al arribar elementos de la institución localizaron a una mujer de 63 años de edad que falleció por herida de bala. Asimismo, una segunda mujer de 73 años de edad que resultó lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada.

Las primeras investigaciones refieren que ambas mujeres se encontraban en la entrada de un estacionamiento público para recoger su vehículo, cuando dos sujetos se acercaron y, sin mediar palabra, les dispararon.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público, en tanto ya se realizan las primeras indagatorias y la revisión de las cámaras de videovigilancia en la zona, para la identificación de la motocicleta y los probables responsables”, detalló la SSC en un comunicado.

Detienen a cinco por robo de autopartes en CDMX

Foto: SSC

Cabe señalar que este viernes también se llevaron a cabo dos órdenes de cateo en domicilios ubicados en la alcaldía Cuauhtémoc, específicamente en la calle Enrique Granados de la colonia Ex Hipódromo de Peralvillo, donde se almacenaban autopartes.

En el primer domicilio, las autoridades aseguraron alrededor de 5 toneladas de autopartes, tres calaveras de automóvil, un recorte de metal y dos placas de circulación con reporte de robo activo.

En la segunda acción, fueron detenidos cinco hombres y decomisaron dos tarjetas de circulación, una placa, un certificado de verificación (todos con reporte de robo), 100 bolsas con posible marihuana y tres toneladas de autopartes.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica y realice las investigaciones.