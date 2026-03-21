Cédula profesional: en qué trámites oficiales será rechazado este documento desde 2026

Este 2026 la cédula profesional dejará de ser valida para muchos trámites. @AntenaSanLuis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció que la cédula profesional dejará de ser válida como identificación oficial para diversos trámites administrativos en México este 2026.

Este documento emitido por la SEP seguirá vigente únicamente para acreditar la capacidad legal de ejercer una profesión, pero ya no podrá utilizarse como identificación para gestiones fuera del ámbito profesional.

El cambio fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de febrero de 2026. La medida responde a la transición hacia la Clave única de Registro de Población (CURP) biométrica, la cual busca convertirse en el único documento de identidad universal y obligatorio en el país.

Trámites en los que la cédula profesional ya no será oficial

La SEP detalló que la cédula profesional ya no tendrá validez como identificación oficial para los siguientes trámites:

Apertura de cuentas bancarias

Solicitud de créditos y préstamos

Trámites gubernamentales en dependencias que exijan identificación oficial vigente

Contratación de servicios de telefonía

Contratación de otros servicios

Gestiones notariales

En estos casos, las autoridades sólo admitirán documentos como la credencial para votar (INE), el pasaporte mexicano, la licencia para conducir, la cartilla del servicio militar, la credencial INAPAM o un documento migratorio.

Las autoridades señalaron que la cédula profesional conservará su función exclusiva de certificar la facultad profesional de su titular.

Se busca fortalecer la CURP biométrica para muchos trámites.

El Gobierno de México explicó que la decisión busca fortalecer la seguridad en los procesos de identificación y dar prioridad a la CURP biométrica, que se encuentra en proceso de implementación a nivel nacional.

La transición hacia la CURP biométrica representa un cambio estructural en la política de identificación oficial, con el objetivo de unificar y simplificar los trámites administrativos en México.

Así pues, instituciones bancarias, dependencias gubernamentales y empresas privadas dejarán de aceptar la cédula profesional como medio de identificación para validar la identidad de los ciudadanos.

Quienes deseen realizar trámites relacionados con servicios financieros, gestiones ante oficinas de gobierno o la contratación de servicios deberán presentar documentos alternativos que cuenten con fotografía y datos actualizados, como la credencial del INE o el pasaporte.

La SEP también explicó que esta decisión responde a la necesidad de contar con mecanismos de identificación más seguros y difíciles de falsificar, alineados con estándares internacionales y el avance de la digitalización en México.

Algunos de los puntos más destacados de la nota:

La cédula profesional ya no será válida como identificación oficial para trámites administrativos a partir de 2026

La medida fue publicada por la SEP en el Diario Oficial de la Federación

La CURP biométrica tomará relevancia como documento de identidad universal

Solo se aceptarán otros documentos oficiales para trámites bancarios, créditos, servicios y notariales

La cédula profesional seguirá vigente únicamente para acreditar la capacidad profesional