Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 20 de marzo: advierte Pentágono sobre violencia por cárteles previo al Mundial 2026

Mandos de Fuerzas Especiales del Pentágono advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México, así como a los turistas que visitan el país cada año . Esto, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa del Mundo de Futbol 2026, que iniciará el próximo mes de junio.

Pentágono advierte a estadounidenses por violencia en México previo al Mundial 2026: ofrece ayuda a las Fuerzas Armadas mexicanas El almirante Frank Bradley y Derryck Anderson advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México y los turistas que visitan el país

El Pentágono advirtió sobre la ola de violencia que se vive en el país provocada por cárteles del narcotráfico. (Reuters)

Ante el Congreso de Estados Unidos (EEUU), mandos de Fuerzas Especiales del Pentágono advirtieron que la violencia de los cárteles del narcotráfico representa un riesgo particular para los residentes permanentes estadounidenses que viven en México, así como a los turistas que visitan el país cada año. Esto, en un contexto marcado por la proximidad de la Copa del Mundo de Futbol 2026, que iniciará el próximo mes de junio.