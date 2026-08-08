Fede Vigevani, el habitante infiltrado, podría abandonar La Casa de los Famosos México este domingo

Fede Vigevani podría abandonar La Casa de los Famosos México 2026 durante la Gala de Eliminación (Captura de pantalla )

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Los rumores sobre la fecha de salida del creador de contenido uruguayo, Fede Vigevani, de La Casa de los Famosos México ha comenzado a dar de que hablar en redes sociales.

Muchos de los seguidores del reality plantean la posibilidad de que Fede Vigevani abandone el proyecto durante de la Gala de Eliminación de este domingo.

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Las especulaciones surgieron luego de que durante la segunda Fiesta Temática de la temporada, Fede Vigevani se acercará a las cámaras del baño y asegurara que solamente le quedaba “un tiempito” dentro de la casa.

Vigevani señaló que se encontraba triste por tener que salir de la casa a pesar de que ya lo sabía: “Y estoy un poco triste porque en un tiempito me voy. Me voy de la casa y se va a extrañar mucho, pero bueno, así estuvo desde el comienzo”.

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Tras su platica con las cámaras, los usuarios y seguidores del reality comenzaron a teorizar que Vigevani abandonaría la competencia el domingo.

El creador de contenido uruguayo platicó con las cámaras del baño (Captura de pantalla )

Otras pistas de su posible salida

La charla de Vigevani no fue lo único que hizo saltar las alarmas de los seguidores en redes sociales, al término de la gala del viernes por la noche, la presentadora Odalys Ramírez comentó que durante la gala del domingo ocurriría algo “nunca antes visto”.

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Sin embargo algunos de los seguidores de Vigevani señalaron que su salida se puede alargar hasta la cuarta semana dentro de la casa.

Estos señalamientos surgen porque Vigevani tiene eventos agendados para el mes de septiembre y la cuarta semana se vivirá durante los días finales de agosto.

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Por lo que Vigevani tendría tiempo de sobra, sin embargo, la fecha de su salida no fue anunciada en ningún momento, por lo que sigue dentro del terreno de la especulación.

Fede Vigevani tiene un show programado para el 19 de septiembre en Lima, Perú, bajo el título “El mundo de Fede Vigevani 2026”, el espectáculo se llevará a cabo en el recinto Costa 21.

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Fede Vigevani cuenta con un show agendando para septiembre en Lima, Perú.

El papel de Fede Vigevani dentro de la casa

Fede Vigevani ingresó a La Casa de los Famosos México 2026 con el primer habitante infiltrado en la historia del reality, presentado como “el cómplice del público”.

Vigevani no es un participante común y tampoco compite por el premio de cuatro millones de pesos, Fede se encarga de cumplir retos dentro de la casa.

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Los retos o también conocidas como misiones secretas son compartidas mediante el canal oficial de La Casa de los Famosos México en WhatsApp.

Los retos son elegidos mientra la votación del público, además Vigevani no puede ser nominado por sus compañeros, así reciba una gran cantidad de puntos por parte de los habitantes, Fede no puede subir a la placa y mucho menos recibir votos.

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Fede Vigevani metió el tablero al jardín con permiso del público y La Jefa. (Captura de pantalla)

¿Cuáles han sido las misiones de Fede Vigevani dentro de la casa?

Cada vez que La Jefa lo llama al confesionario, le comunica el resultado de la votación y le entrega las instrucciones que debe ejecutar con total discreción. Hasta ahora, estas son todas las misiones que ha completado:

Esconder el papel higiénico : La primera encomienda, elegida con 105,000 votos, fue ocultar todo el papel de baño disponible en la casa. Fede retiró el papel sin despertar sospechas y lo escondió en la bodega de uno de los patrocinadores del programa.

Hacer desaparecer las orejeras del cuarto Ibiza : La producción había entregado orejeras a los integrantes del cuarto Ibiza para mitigar los ronquidos de Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo. El público votó para que Fede hiciera desaparecer esos accesorios y los escondiera en el cajón del vestidor de la propia Klitbo.

Meterse al jacuzzi con Karina Torres : El público eligió que Fede compartiera el jacuzzi con Karina Torres.

Posicionarse frente a Ximena Herrera en la primera Gala de Eliminación : Recibió la instrucción de colocarse frente a ella en el posicionamiento previo a la eliminación. Para que el gesto no levantara sospechas, La Jefa también le indicó el argumento a usar: decir que la considera una rival fuerte dentro de la competencia..

Pasar el día junto a Ese Pérez : El público votó para que Fede permaneciera cerca de Ese Pérez durante toda una jornada.

Jugar con la ouija para asustar a los habitantes : A las 3:00 de la madrugada, con autorización de La Jefa y respaldo de la audiencia vía WhatsApp, Fede introdujo un tablero de ouija a la casa y reunió a varios compañeros: Arantza Ruiz, Moisés Peñaloza, Brianda Deyanara, Aldo Rendón, Luis Chaparro, entre otros.

Revolver el maquillaje de las habitantes : La misión consistió en desordenar y mezclar el maquillaje de Karina Torres, Brianda Deyanara, Gema Garoa, Cynthia Klitbo y Yanet García, distribuyendo sus pertenencias en las bolsas de otras compañeras. La acción también afectó a Ximena Herrera, Arantza Ruiz y Flor Vigna.

Besar a Gema Garoa durante la fiesta: El beso entre Gema Garoa y Fede Vigevani también fue obra de la producción, La Jefa comunico a Fede que por decisión del público debía besar a Gema.

Con varias misiones completadas y una participación que redefinió la dinámica del reality, la eventual salida de Fede Vigevani dejará un vacío difícil de llenar en La Casa de los Famosos México 2026.

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